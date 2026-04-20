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中東戰局 或成中美勢力消長明證

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

美以伊戰爭持續膠著，但不論最終如何，這次中東變局可能成為中美勢力消長的明證。

川普首任時，有鑑於以阿長期衝突不利全球穩定，便積極推動雙方關係正常化，其中最成功的當屬二○二○年「亞伯拉罕協議」，簽署國涵蓋以色列與阿拉伯世界如阿聯、蘇丹、巴林等重要國家。誰料今天公親變事主，美以聯手猛攻伊朗，不但中東和局愈走愈遠，美國還與部分盟邦打壞關係，乃至於需向中俄「求援」。

繼兩千年初期美國參戰阿富汗、伊拉克均鎩羽而歸後，這次川普捅了更大的馬蜂窩，如國際關係大師米爾斯海默所言，美方已陷入「升級無望、撤軍無路」的絕境，川普將親手葬送自己第二任期。但筆者認為這不僅是個人問題，更是現有霸權面對困境時的亂無章法，所導致的每況愈下。

至於中國發展一貫戰略，就是隱藏累積、與各國為善。正如其在中東地區，異於「美國優先」的孤立或單邊主義，以能源合作、經貿往來、政治斡旋為核心目標，北京才能成為與各國良好互動，並有效發揮影響力的國際平台。其中代表作，便是透過「一帶一路」，長期建構雙贏互利的經貿夥伴關係；更以此為基礎，讓敵對教派的沙烏地阿拉伯與伊朗，二○二三年在北京見證下，恢復中斷七年的外交關係。

在強調人類權利、人性尊嚴的廿一世紀，中國想要再度偉大，當然還是要面對「民主與法治」的問題。但看看美國，除了其「優越政體」外，迄今仍有無人能敵的軍事、科技、經濟和金融實力，但明天會是如何呢？所以，當世界處於舊秩序終結、新格局未立的轉型關鍵期時，更重要的應是將眼光放遠，才不會在美國哪天被「資源回收」時，成了誰都不要的「歷史灰燼」！

沙烏地阿拉伯 美國 美方

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