誰能定義中東秩序？會否牽動台海？看懂川習會的地緣競合

美以伊戰爭表面上是中東戰火，實際上卻是把美中競逐主軸，從關稅、晶片與稀土，推進到能源航道、盟友信心與秩序定義權。荷莫茲海峽承載全球約二成石油與天然氣貿易，即使美伊宣布停火後，航運至今仍未恢復正常通行；說明真正決定戰後局勢的，不是停火有沒有達成，而是海峽航運受干擾會拖多久。

因此，觀察預計將於五月十四、十五日登場的川習會，不能只看是否談出波音訂單、農產品採購或關稅緩和，而是要看美國能否把對伊朗的軍事行動轉為可持續的政治秩序，以及中國大陸能否從伊朗戰爭的旁觀者身分，轉化為斡旋者與受益者。美國貿易代表格里爾已明言，川普會晤習近平的目標是維持「穩定」並確保稀土供應；另一方面，北京近來正加快對伊朗外交斡旋，同時避免與華府正面衝撞，以求峰會順利舉行。換句話說，川習會不是美以伊戰爭的尾聲，而是美中新一輪地緣競合的開場。

先論美國，華府最難的不是能否再打，而是如何收場。只要荷莫茲海峽仍停留在有限復航、未恢復常態的灰色狀態，油氣價格、航運保費、盟友政治成本就會持續升高；歐盟也已警告若衝突拖長，恐演變為持久能源衝擊。美國霸權最容易被侵蝕的地方不在單一戰場勝負，而在盟友開始懷疑，戰爭代價究竟還要承擔多久。再看北京，一方面主張封鎖荷莫茲海峽不符合國際共同利益，自身又高度依賴中東能源；約有一半原油進口仰賴中東，因此它既不願由美國主導並定義戰後局面，也不願為伊朗而公開進場聲援。最可能的策略就是以有限外交投入，換取最大的戰略迴旋空間。

大國競合最關鍵的地方在於，重寫規則的未必是美國在伊朗炸掉更多目標，而是誰能定義荷莫茲航道何時恢復、可預期、盟友是否值得承擔成本，及危機之後由誰來定義中東秩序。若北京不必直接出兵，便能同時扮演和平倡議者、能源受害者、美國替代選項這三種角色，那麼川習會就不只是領袖會談，而是一場對美國的壓力測試。台海也不能切開來看，川習會表面上談美中穩定，實際上仍繞不開台灣與軍售議題。

對台灣而言，從美以伊戰爭到川習會，其實是同一條地緣政治鏈條的前後段。前段測試美國在中東的霸權，後段則考驗北京能否把戰後模糊地帶轉化為議題主導權。

就目前的訊號來看，最可能出現的不是美伊之間的明顯勝負，而是一種不安而未竟其功的和平，亦即停火存在卻未能彌補裂縫；航道雖局部恢復，秩序卻仍未回穩。

台灣該緊盯的不只是川習會上兩人各說了什麼，而是荷莫茲海峽的干擾會不會拖長、美中雙方會否把「穩定」談成彼此「可交換」的模糊安排？以及我們能否同步補強能源、國防準備，及與對美日歐的連結？因為，最危險的不是戰爭本身，而是可能正在改寫規則的談判桌。