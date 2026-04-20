慎防股市「財富效應」外溢至房市

拜全球人工智慧（ＡＩ）產業爆發及台灣半導體供應鍊體系完善之賜，上周台股總市值衝破四兆美元，排名全球第六名，超越英、德、法及南韓等國。去年之經濟成長率則高達百分之八點六，且無畏於美以伊戰爭與油價暴漲的威脅，今年第一季更衝破百分之十三。這些亮麗數據不僅反映「股市是經濟的櫥窗」，也讓過往「房地產是經濟火車頭產業」的論點不攻自破。

然在股市暴漲、同時創造出投資新貴階級之際，值得關注的經濟與社會議題有兩點：第一是貧富差距擴大，因並非全民都有餘裕投資、或有意願或能力承擔風險，尤其是低收入及退休族群，或是沒有投資相關知識者；且由於經濟成長與薪資所得間尚有一段差距；加上ＡＩ供應鏈獨紅並未使其他傳統產業雨露均霑，因此貧富差距擴大現象將更為顯著，值得政府關注及引導。

其次，以往股市上漲後，其獲利所得常移往另一市場投資，最常見的就是房市，這種「財富效應」常被市場主義派的經濟學者視為理所當然，但若當政者未能防範於未然，等到資金湧向房市，致使房價暴漲，且在利率偏低、第四房才算囤房的現制下，炒房及囤房的熱潮將再湧現，也將使年輕族群的購屋夢可望卻不可及。

從西元二○○○年初至今，我國房市歷經了三次明顯的漲幅，即二○○○年初世界性通貨緊縮結束、度過ＳＡＲＳ疫情後的溫和通膨時期；二○○八年全球金融海嘯後的「量化寬鬆」（ＱＥ）貨幣政策；以及二○一九年底爆發的新冠肺炎疫情後，於隔年三月實施的「無限ＱＥ」政策。這些因通膨或救市政策而充斥市場的資金，隨著貸放需求而流入房市，引爆了這三波脫離經濟基本面及薪資所得購買力的大漲幅。在這三波漲勢未能來得及搭上房市列車的家庭或年輕族群，只能望屋興嘆了。也因此在上一屆的總統大選中，住宅政策成為政見的主軸之一，「新青安」及「○首付」等購屋專案，均是當時的政見產物。

然最近一次房市的漲勢，在央行六波的貨幣政策微調及寬鬆的囤房認定下，均未能有效地抑制炒風、甚至出現買不到房的「恐慌」，直到去年「限貸令」出台後，因限制投資性資金進入房市，才有效引導需求至目前以自住為主流的正常市場。而由於房市炒作難以取得資金，短期買賣不再有利可圖，資金自然移往他處，如股市的晶片相關產業，房市的議價空間也逐漸擴大，甚至有微幅回檔的跡象。

而目前的資金動能已在股市蓄勢待發，具現金購屋能力者日益增多，若央行撤守信用管制，且囤房法規及成本持續寬鬆，讓投資客對房市有上漲的預期，將再使住宅成為滿手資金或具融資管道者追逐炒作的商品標的，在此情況下，先前政策引導至目前的自住主流成果將功虧一簣，而未來年輕族群的「台灣夢」也將躺平。此二議題，值得央行、財政部及相關部會審慎關注。