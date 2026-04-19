選擇性補償 冤案教師變相減薪

立法院近日三讀修正通過「教師法」部分條文，確定納入「冤案補償條款」。如果教師接受停聘調查，但調查結果顯示最終責任不在教師，應補發教師停聘期間本俸與學術研究加給。對此，筆者提出幾點看法。

首先，這次修法是政府對老師釋出善意，但仍是美中不足、令人遺憾。根據民國一一二年十二月修正的《刑事補償法》第一條：「因行為不罰或犯罪嫌疑不足而經不起訴處分或撤回起訴，受害人得依本法請求國家補償。」這是政府對無辜受害者應盡的責任；被濫訴的教師雖然只是停聘，但同樣無辜，且「加害者」就是政府的制度，政府理當負起全責，給予補償。

其次，若只因有人濫訴，教師就慘遭停聘調查，那教師的名譽受損，誰來負責？更何況，教師停聘期間，政府只是還給教師本俸與學術研究加給，這仍是變相減薪。根據法規，教師加給分職務加給、學術研究加給、地域加給等，政府只願意補償學術研究加給，那其餘加給不需要補償嗎？還是要被濫訴的教師自認倒楣？

最後，政府要改善職場文化，讓不適任的教師離開教職，筆者百分百支持，前提是不要傷及無辜；若有無辜受連累者，政府理當全額補償，而非選擇性補償。若讓教師產業變「慘業」，遑論「教育是百年大計」的口號。