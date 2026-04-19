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從表演信仰 到實踐信仰

聯合報／ 黃子政／大學講師（高雄市）

近日隨著白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境相繼登場，台灣有如又進入一場全民參與的宗教嘉年華。香火鼎盛、人潮如海，鑼鼓聲與「進喔！」此起彼落，連空氣都瀰漫著一種神聖與熱鬧交織的氛圍。

在這股「瘋媽祖」浪潮中，政治人物也從不缺席。他們或扶轎、或鑽轎腳、或徒步隨行，彷彿一夜之間人人都是最接地氣的信徒。

然而問題也隨之浮現。這些政治人物的「參與」究竟是信仰的展現，還是為爭取選票的布局？從政治心理來看，參與媽祖遶境幾乎是一種「必要的儀式」。

在台灣民間信仰中，媽祖象徵庇佑、慈悲與公義，信徒遍布各階層。政治人物若能出現在遶境現場，等同站在一個最大公約數的民意場域裡。這是一種極高效率的政治曝光，瞬間就能與「庶民」產生連結。

換句話說，這是一種帶有「情感投資」的政治操作。如同美國前總統林肯所說：「政府是人民的、由人民治理、為人民造福。」在遶境現場，這些官員隨著人民走一圈；但走完這一圈後，是否真的「為人民」？

更耐人尋味的是，這種宗教參與往往呈現「短期熱絡，長期冷感」的特質。遶境時政治人物彷彿集體「回歸初心」，強調謙卑、團結與關懷；然而遶境一結束，政壇卻迅速回到對立、攻訐與撕裂。

何以如此？關鍵就在「信仰內化」與「行為外顯」的落差。許多政治人物參與宗教活動，停留在儀式層次，而未真正進入價值層次。若政治人物僅在神明面前謙卑，卻在議場中傲慢，那麼這種信仰就只是「舞台道具」。

政治人物應如何轉變心態，避免讓人誤解為「宗教選票操作」？首先，是從「表演信仰」走向「實踐信仰」。媽祖精神核心在庇民濟世、化解衝突。政治人物若真心敬仰，應將這種精神轉化為政策與行動，例如提升社會安全網、關懷弱勢族群、降低對立語言等。

其次，是從「短期曝光」轉向「長期承諾」。真正的民意支持不會因為一次遶境就穩固，而是來自持續的治理績效。若政治人物能在平日展現與遶境時同樣的親民態度，那麼宗教參與才不會被視為「作秀」。

大甲 遶境 媽祖 政治 信仰

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