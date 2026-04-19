星期透視／川伯維穩 靠形象強化、聯盟戰略

日前，美麗島電子報針對新北市選戰民調顯示，國民黨候選人李四川僅以百分之卅五點五的支持度險勝民進黨蘇巧慧的百分之卅四點五，差距僅百分之一；至於適任度，蘇則以百分之四十三點五勝過李的百分之四十一點五，差距為百分之二。

李四川代表國民黨出征的慶祝行情已漸消融，其間或許與蘇巧慧的超前部署、川伯起步較慢或不熟稔選舉攻防，還有藍白合尚未底定有關；但即便藍白在新北勢必整合且共推人選、這次民調也排除可能人選（民眾黨主席黃國昌），川伯與蘇巧慧支持度拉近的幅度仍未免太快，仍凸顯川伯的競選策略與步調仍有盲點與限制。要維穩選情，川伯仍得強化形象建構與聯盟戰略，同時避免環境變數，局勢才能轉危為安。

首先，川伯的形象相對於蘇巧慧仍有利基。他以專業實做派為定位，畢竟其工程專業具明顯辨識度且擔任過新北、高雄及台北市副市長，城市治理的硬體工程都有他的影子，除為自己建構「一當選便能上手」的即戰力外，這種「路平燈亮水溝清」的川伯印記也能對接民眾生活，故他以「做事的人」定位確有精準度；反觀蘇巧慧雖深耕地方，但其父親蘇貞昌對其選舉來說，卻可能產生雙面刃效應，有利部分是藉蘇貞昌加持，蘇巧慧能快速鞏固基本盤，但風險是她的形象定位若只被認知是「蘇貞昌女兒」的話，要走出這印記再建構能區隔李四川且對接民眾需求的特質，未必容易，這也便是川伯訴求中間選民的機會點。

其次，川伯要勝出，聯盟戰略仍屬必要。畢竟他雖曾任國民黨秘書長，卻沒有親身選舉經驗，蘇巧慧在此便具相對優勢，況且蘇起步早，也能以逸待勞；川伯要彌補這弱勢，與老長官台北市長蔣萬安，還有台中市長候選人、也是新北女婿江啟臣建構的「蔣啟川連線」更應強化。除蔣、江作為藍軍中壯接班人選，熟稔選戰，選情亦相對穩定外，川伯與蔣江聯手也能在選舉戰術上相互烘托及拉抬。

若再加上熟稔ＡＩ智慧治理且具政績的桃園市長張善政，藍軍北中四都更能組建堅實的「黃金方陣」，一方面聚焦政策建構，特別是ＡＩ智慧治理，畢竟除了張善政外，蔣與江對智慧治理也著墨甚深；另方面，綠營北市長人選至今未定，要對抗藍軍聯盟戰略當然力有未逮，李也能藉機拉開與蘇的差距，何況他還有現任市長侯友宜這張王牌。

雖然川伯維穩利基明顯，但仍有幾個變數得注意，其一是「抗中抹紅」，即便國民黨主席鄭麗文赴陸訪問並未如外界預期會造成茶壺內風暴或候選人與之切割的情況，反而有機會建構「和平牌」力抗綠營的「抗中牌」 ；但綠營仍掌握行政權，且針對鄭的赴陸及對岸十項措施持續追擊，特別是在廉價抹紅操作仍有一定市場的情況下，藍營兩岸論述若無法深化說服中間選民，綠營便仍能掌握主場優勢，分化國民黨中央與候選人陣營，川伯選情當然會受影響。

第二，藍白合至今雖仍緊密，但白營卻面臨創黨以來極大風暴，不論是柯文哲被重判或李貞秀事件，不僅衝擊基本盤，也影響黃國昌聲勢。若無有效戰略力挽狂瀾，選票流失勢所必然外，屆時就算黃力挺川伯，真能重拳出擊招招克制蘇巧慧？仍有懸念。

最後，面對負面攻擊的危機處理，也是川伯的必修學分，畢竟綠營會認為北台灣最有機會搶灘的關鍵選區仍是新北，藉執政優勢拋出些「疑案」對川伯進行騷擾戰的可能性也高，川伯及團隊如何因應，仍是勝選的最後一哩路。

（作者為文化大學廣告學系教授）