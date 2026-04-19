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大屋頂下／借鬼谷子捭闔論九二共識—反獨．不武．緩統

聯合報／ 黃年
10日上午鄭習會上，中共總書記習近平聆聽國民黨主席鄭麗文發言。圖／聯合報系資料照片
10日上午鄭習會上，中共總書記習近平聆聽國民黨主席鄭麗文發言。圖／聯合報系資料照片

郝柏村總結他自己的兩岸政策見解，六個字：反獨，不武，緩統。

您覺得怎麼樣？這是不是正是鄭習會中及鄭習會後出現的兩岸新氛圍。清清楚楚。

鄭習會確立「反對台獨／堅持九二共識」為兩岸共同政治基礎，再次強調其「定海神針」的地位。

鄭習會鮮明反台獨，這是「反獨」；主張「和平發展」，則是「不武」；習近平未提「一國兩制」，甚至未提「統一」，而稱兩岸問題「冰凍三尺／久久為功」，這裡透露了「緩統」。習說，只要不搞台獨，其他問題都可慢慢談。

台面上甚至未聞「和平統一」，代之以「和平發展」。

其實，只看「和平發展」四個字，就能嗅出「反獨／不武／緩統」的氣味。

然而，必須要有「反對台獨」與「九二共識」兩個概念同時標舉，才能構成「反獨／不武／緩統」的架構。兩者缺一不可。

張榮恭說：「反對台獨」是「避戰」，「九二共識」是「謀和」。這就是兩者缺一不可。

借鬼谷子的「縱橫捭闔」之術來說。「反獨」是「闔」，是禁止，是關閉；「九二共識」則是「捭」，是打開，是出口。

「反獨」關上一扇窗，「九二共識」則迄今仍是打開的門。

中共一直主張「反對台獨和堅持九二共識」，這句話中間的那個「和」字即在指出，「反對台獨」與「九二共識」是兩個不同的概念，因此分別標舉。

台獨的窗死死關上，九二共識的「一中各表／求同存異」則自始即是留給中華民國的出口。

這個出口半開半掩，因此長期有「一中各表」的爭議。

在馬英九時代，主張「九二共識／一中各表」到「不統／不獨／不武」，中共亦以「求同存異」回應「一中各表」，那是九二共識的極盛時代。

但到了蔡英文時期，中共開始將「一中各表」定為禁忌語，後來蔡政府又藉香港反送中事件將「九二共識」與「一國兩制」掛鉤。

至此，九二共識成為高度爭議的概念，不但綠營徹底否定，藍營也視其為燙手山芋，避之若浼。

中共很快警覺到這個惡劣變化，因此極力亡羊補牢。幾度正式宣示，當年台灣方面提出的「第八方案」（即一中各表）是九二共識原始的組成部分，且屢申「九二共識」與「一國兩制」無關。

問題是，自蔡英文至賴清德，卻蓄意無視中共的補救與回歸，一口咬定「九二共識」就是「一國兩制」，說只有中華人民共和國，沒有「一中各表」，沒有「中華民國存在的空間」。

也就是說，即使中共表示回歸及尊重「一中各表的九二共識」，但民進黨悍然不接受中共的澄清，反而非要堅持「九二共識就是一國兩制」，好像巴不得九二共識沒有「一中各表」，沒有「中華民國存在的空間」。

然而，此次鄭習會顯然出現了心照不宣的「維持中華民國」的默契與共識。

鄭麗文盡力爭，習近平懂得放。

於是有了「反獨／不武／緩統／和平發展」的氛圍，此時「九二共識／一中各表」的門顯然是打得更開了。

但是，民進黨還是那句話，「九二共識就是一國兩制」。因為，當九二共識回到「一中各表」的正軌，台獨論述就難以維持了，因此民進黨非要關上「九二共識／一中各表」這出口不可。

林義雄說過：台灣與大國的中國互動…應是真誠的，如果我們的政治領袖自作聰明，想要用一般國際政治經常有的爾虞我詐的外交手段，我相信最後逃不出大國（中國）的掌心，等於自尋死路。

賴清德這種「中共要打開門，但我非要把它關上不可」的態度，是否自作聰明？是否自尋死路？

習近平說：「除非心中很陰暗，除非你特別裝糊塗，否則不應該不知道九二共識真正的內容。」

賴清德不但無意爭取九二共識「一中各表」的定義權，竟用自說自話的言語強要塞進中共的嘴巴裡。如此這般玩弄中共，這是林義雄所說的自作聰明？還是習近平所說的糊塗陰暗？

務實台獨，就是賴清德的自作聰明，也是賴清德的糊塗。

鄭習會期間，陸委會三番四次要鄭麗文籲中共「正視中華民國存在的事實」，但請問賴清德自己在「正視中華民國存在的事實」做到了真心實意、表裡如一了嗎？

要求中共，何不先要求自己？

鄭麗文主張「堅持九二共識」（一中各表／各表一中），且反對將「九二共識」掛鉤「一國兩制」，這是「正視中華民國存在的事實」。但賴清德反對「九二共識／一中各表」的原始定義，且非要拚盡吃奶力地將「九二共識」與「一國兩制」掛鉤，這豈是「正視中華民國存在的事實」？

陸委會要鄭麗文在大陸多說「中華民國」，但賴清德自己在台灣都把「中華民國」說得藏頭夾尾、吞吞吐吐，更說「國號不是國家組成要素」。這麼聰明，如此雙標。

有人說，賴清德對鄭習會的反應是羨慕嫉妒恨。但臨淵羨魚，不如退而結網。

鄭麗文在破繭化蝶，賴清德在作繭自縛。

賴清德已成為一塊台獨塑膠、一座台獨石像。

其實，只要賴清德宣示不搞台獨，下架台獨黨綱，放棄台灣地位未定論，他就能站穩「正視中華民國存在的事實」。立地成佛，他為什麼不？

賴清德反覆說，「不向威權（中共）妥協」，但只能用台獨才能「不向威權妥協」嗎？難道中華民國就不能「不向威權妥協」嗎？他又說「和平須靠實力」，但只有台獨才有「實力」保障和平嗎？難道中華民國就沒有鞏固和平的「實力」嗎？

凡此種種，賴清德究竟是自作聰明？還是裝糊塗？

鄭麗文反對台獨（避戰），所以主張「九二共識／一中各表／和平發展」（謀和）。

賴清德主張台獨（引戰／備戰），所以反對「九二共識／一中各表／和平發展」（反對和平）。

反獨，不武，緩統，和平發展。

只問賴清德一句話：你是否贊成「和平發展」？

你主張台獨、反對九二共識，能否「和平發展」？

這是一個鬼谷子的捭闔博弈難題。要不要反對台獨？這是「闔」，是禁止；要不要堅持九二共識？這是「捭」，是打開，是出路。

這個難題，鄭習會已經給了答案，現在輪到要考驗賴清德的聰明與糊塗了。

當然，也將考驗台灣選民的聰明與糊塗。

政治 兩岸 郝柏村

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