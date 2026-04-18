飛機沒起飛標籤先貼好…別迴避現實 用制度回應

鄭習會後，北京拋出恢復兩岸直航正常化、開放部分陸客赴台等措施。北京此舉當然有其政治盤算，台灣社會也不必對此抱持天真想像；但真正值得檢視的，並非北京是否藉交流操作政治，而是民進黨政府面對這類議題時，究竟是在審慎管理風險，還是在迴避現實。

四月十二日，中方公布十項涉台措施，將推動兩岸空中客運直航正常化列入其中；十五日陸委會重申歡迎陸客來台觀光，但強調重啟仍須經由「小兩會」溝通；到了十六日，陸委會副主委梁文傑又證實，陸方早在四月七日即透過民航小兩會來函，希望增開包括烏魯木齊、西安、哈爾濱等航點。

既然政府先前一再強調應循既有的機制處理，當對方確實循機制來函時，我方理應回應。結果卻是，政府一方面說溝通管道正常，另一方面又把論點轉成「需求不足」、「沒有迫切性」等藉口。

陸委會的說法尤其值得商榷。陸委會表示：台灣旅客雖會前往西安、烏魯木齊等地，但陸方尚未全面開放相關客源來台，回程「沒有回頭客」。這種說法實則過度簡化。航空市場本就不是等雙向客流都完全成形後，才開始配置運能；許多航線正是因為先有直飛、降低時間成本與轉運摩擦，需求才被真正釋放。

若政府一味以「回程客源尚未成熟」作為不開放的理由，等於把市場形成的動態過程，硬生生當成靜態條件來處理。

民航局表示，目前兩岸已有十五個定期航點、每周最多四二○班，實際飛航約三一○班，另有十三個包機航點可供申請，現況已足敷需求。但交通運輸從來不是只看加總數字就能得出結論，否則任何熱門路線、尖峰時段、區域失衡都可被一句「整體尚有餘裕」輕鬆抹平。

民進黨真正的問題，不在於提醒社會對北京保持警覺，而在於幾乎把所有兩岸交流議題，都做成一場政治潔癖的測驗。多一個航點，好像就是對中示弱；多幾班飛機，彷彿就會動搖主權。飛機還沒起飛，標籤先貼好了；政策還沒成形，帽子先扣下來。這種做法的最大好處是，執政者永遠不必正面回答：究竟哪些航點可以談、哪些條件必須設、哪些風險應以制度控管、哪些市場需求應交由產業判斷。

北京若把交流當工具，台灣更應以制度回應，而不是以情緒應戰。可惜，民進黨這些年愈來愈習慣的，不是治理，而是表態；不是處理問題，而是搶占姿態。

當「逢中必反」逐漸成為執政慣性，被犧牲的終究是人民的便利、產業的空間，以及政府本身最應守住的判斷力與公信力。