當局拒10措施 在野仍可助農民

中國大陸宣布「十項促進兩岸交流合作措施」後，賴政府相關部門的一連串回應如「糖衣毒藥﹂、「養套殺」、「甜不辣換佛跳牆」等，可以看出想要賴政府以民眾生計為優先、配合推動，恐落於一廂情願。考慮到傳統產業的困境和需求，在野陣營還是可以有些作為，來幫助產業並爭取到廣大民眾的支持，謹以農漁業為例：

一，應積極主動幫農民組織和發聲：針對執政團隊提出不贊成的理由，主動舉行記者會或公聽會，甚至下鄉到廟口演講，邀請學者專家提出強而有力的反駁。例如自從國內農漁產品無法正常賣到大陸後，台灣政府雖花大錢實施補救措施，但還是無法填補失去大陸市場的損失；特別是執政黨為了配合大內宣需要，不僅給予貿易商高價補貼，還找各種名義給予當地販運商及超市低價、甚至免費提供學校等機構食用。在野黨必須讓沉默大眾了解事實真相。

二，應詳細說明「十項措施」的好處所在：一般以內銷為主的蔬果、魚類、肉品，由於內銷市場經常飽和、價格波動劇烈，農漁民常因產銷失衡而收入不穩、甚至血本無歸；若能重新進入大陸市場，不僅能吸收過剩產能，穩定價格，還能提升農民收入。

三，應明確揭露賴政府對待美國與中國大陸明顯雙標：賴政府將大陸給台灣的措施視為「糖衣毒藥」，但此十項措施對農漁民是否有利可受公評；反觀美國對台關稅貿易和許多農產品進口規定，對國內農漁業衝擊顯而易見，明擺著是「真毒藥」、還硬要台灣農漁民吞下去，賴政府不僅照單全收，還幫美國欺騙台灣人，應讓國人了解誰在出賣台灣！

四，應讓恢復農漁產品輸陸措施先行：既然對台灣農民及農業有利，可協調在野黨主政之縣市先行，先設置外銷大陸農業生產專區，採登記列冊管理並簽訂願意遵守園區管理規範合約，與合格的認證驗證機關合作，依照大陸進口農漁產品衛生安全檢驗標準和要求，定期和不定期實施生產期間及上市前安全抽檢、並登錄在冊；讓整個產銷供應鏈的食安資訊公開透明、確保全程冷鏈、落實從「農田到餐桌」的全產業鏈監管，讓大陸消費者安心，再依照台灣官方外銷大陸程序辦理，中央政府沒有理由禁止。

五，應與陸方協議，不宜對台灣農漁產品貿然採暫停措施：未來若有必要暫停台灣農漁產品輸陸，應事先將具體理由和證據通知台灣官方，副知在野黨，並給予溝通說明機會，才能真正安台灣農漁民和貿易商的心。

過去兩岸均加入ＷＴＯ，促進了雙方農業和經濟成長。未來若能透過兩岸相向而行，雙方爭取共同加入ＣＰＴＰＰ，會是民眾之福！