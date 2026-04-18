計較耗水費 忘了能源政策？

翡翠水庫支援台電發電，每年約損失五億噸水流進大海，且售電費率偏低，減少北市府收益，遭監察院糾正。翡管局去年函文台電，要求收「耗水補償費」遭拒。雙方可能分手，令人遺憾。

水與電都是國家重要資源。少了翡翠水庫發電調度，是否增加未來缺電、跳電風險？錙銖必較固然是營利事業該有的態度，但台電的政策負擔不該、也不能只從每噸水多花幾塊錢衡量。若無法緊急調度滿足用電，其所造成的損失與不便，可不是監察院糾正就夠了。

北水處以「耗水費」名義，每噸水收三元也不名正言順。耗水費徵收目的是節約用水，徵收對象是產業用水，免徵機關涵蓋機關、學校、醫院，甚至有回收率的鼓勵，每噸三元是最高價。不但名稱不符，也未考慮發電後並不影響市府的直潭壩、青潭堰取水，只是提高翡翠水庫供水風險，所以改為「風險負擔費」或許更恰當，而其費率可以視豐枯水季及當時庫容而有不同，不必固定。缺水時，優先供水，要把救命水拿去發電，不要說區區三五塊，而是直接拒絕；而豐水時，若不發電，可能也要調節性洩洪。水的價值，依不同時空有極大差異。

翡翠水庫要啟動申請水力發電永續發展聯盟國際認證，是一個好的方向，但並不容易。除小水力發電外，台灣的水庫目前只有壩高廿三公尺的馬鞍壩水力機組拿到綠電身分證，或許翡管局也要向台電討教是如何通過認證的，其他石門、曾文等大水庫也該見賢思齊。

水能發電，電亦能將廢汙水、海水淡化再利用，互為支援是常態。監察院為了幾億元的水費收入就能明察秋毫糾正北市府，現在經過中東戰爭檢驗，不知能否看到過去十年能源政策錯誤的輿薪？