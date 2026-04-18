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社工蒙在鼓裡 還是不作為？

聯合報／ 呂蓬仁／獄警退休（彰縣員林）

社會矚目的剴剴案，一、二審皆判保母姐姐劉彩萱無期徒刑並褫奪公權終身，妹妹劉若琳處十八年徒刑，社工陳尚潔台北地院甫依過失致死判兩年徒刑。本案頗令兒少團體咬牙切齒，上街怒吼，惡保母行徑如恐怖片，按常理推測，稍有警覺性社工，別說虐待成這般傷痕累累一目了然，光嬰幼兒怯怯表情都看得出端倪；據媒體報導，陳尚潔表示針對部分跡象，保母都能給出合理的回應，沒想過保母是在說謊、或是要騙她，但這番說詞恐難以讓人信服。

在筆者看來，此案並非純粹蒙在鼓裡不知情之職能失職，已然是知情消極不作為之刑事共犯。虐童慘劇不是過去式，仍是現在進行式、也是未來持續進行式，司法同類們若「仁慈佛心」、無法以判決來導正相關團體及社工的工作疏漏或缺失，試問難道這種將心比心只用在加害人、不用在被害者嗎？

身為轉介「仲介人」，從本案一審判決來看，社工亦負保證人義務，領薪水的社工定期要約訪視，也要不定期突襲訪視。剴剴生前已有種種跡象遭受虐待，訪視的社工能完全推卸責任？

輿論或有議論「以後誰敢當社工」，但對於社會大眾而言，剴剴案何嘗不是損耗社工信譽的案例？碰到凶惡家暴之徒，如何保護個案案主或訪視社工，這確實是制度該檢討問題；但對於社工個人而言，既選擇了這份職業就要敬業，也應承擔相關責任。

最後，此案也涉及社會對兒福團體的信賴問題。若只接受捐款、不負監督責任，那面對層出不窮的虐兒案，終會透支信譽。

虐童 過失致死 妹妹

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