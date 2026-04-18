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讀家觀點／鳳梨釋迦要有機重生 不能任其熄燈

聯合報／ 劉烱錫／台東大學友善環境農漁產業推廣中心主任（台東市）

近年，台東鳳梨釋迦產業面臨前所未有的壓力。中國種植面積快速擴張，總產量已達台灣三倍以上，加上外銷受阻、價格下滑，基層農民的焦慮日益加深。「鳳梨釋迦會不會走向熄燈」已不再只是疑問，而是正在逼近的現實。

然而，危機之中，也正醞釀轉機—關鍵在於能否完成「有機轉型」。

過去，有機鳳梨釋迦長期卡在「賣相」問題。由於無法使用化學農藥防治粉介殼蟲，果皮常出現黑化現象，即使果肉品質優異，仍難被市場接受，讓農民卻步。

轉折出現在近年。家樂福通路開始直接向消費者說明「蜜露」的形成，是粉介殼蟲與螞蟻共生的自然現象，而非品質瑕疵。這種外觀上的改變，反而象徵無農藥與生態共存的耕作方式。隨著里仁、棉花田等通路加入推廣，市場逐漸建立認知，有機果品價格可達一般產品兩倍，也讓農民不再因外觀而棄果。這不只是行銷成功，而是價值觀的轉變。

更重要的是，有機轉型同時帶動土地修復。草生栽培下，蚯蚓回到土壤，蜘蛛棲息枝葉，甚至吸引環頸雉築巢繁殖。有機產量目前已與慣行農法相當，鳳梨釋迦不再只是農產品，而是生態復育的具體成果。

其營養價值同樣值得重新認識。鳳梨釋迦富含維他命Ｃ、維他命Ｂ群、鉀、鎂與膳食纖維，是高營養密度的天然食物。ＣＯＶＩＤ－19期間，英國ＢＢＣ在全球眾多食材中，將其評列為營養價值名列前茅的水果之一。面對高齡化社會，這樣的作物具備發展為機能性食品的潛力。

然而，若缺乏政策支撐，這條轉型之路仍可能中斷。

首先，內需市場必須被制度性建立。推動「營養午餐班班有鳳梨釋迦」，不僅有助穩定需求，更是食農教育的起點。當孩子理解「吃一口有機釋迦，就是支持一片生態農田」，消費將不只是價格選擇，而是價值選擇。

其次，外銷策略也需升級。透過超低溫急速冷凍技術，可鎖住甜度與營養，突破鮮果運輸限制，進入日本、新加坡、北美與歐洲市場。但定位不應再走低價競爭，而應以「永續農業」與「高營養價值」切入高端市場。

當前的問題不在技術，也不在農民，而在於是否有足夠的政策決心，協助產業跨過轉型門檻。

台東鳳梨釋迦正站在十字路口：一條路，是在價格競爭中逐步萎縮；另一條路，是透過有機轉型走向高價值與永續發展。

我們不應再問它會不會熄燈，而應決定：要不要讓它重生。時間，已經不多了。

生態 家樂福 台東

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