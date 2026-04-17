聽新聞
0:00 / 0:00

巴西代表提一中 警示賴政府

聯合報／ 徐勉生／退休大使（高雄市）
巴西駐台商務辦事處處長桑路易受媒訪，稱台灣是中國的一部分，且不承認台灣是獨立國家。對此，行政院長卓榮泰（圖）日前表示，對主權的問題，外交部已經回應很好，我們也會做必要的抗議，「中華民國在台灣」是不變的事實。記者林俊良／攝影
巴西駐台商務辦事處處長桑路易受媒訪，稱台灣是中國的一部分，且不承認台灣是獨立國家。對此，行政院長卓榮泰（圖）日前表示，對主權的問題，外交部已經回應很好，我們也會做必要的抗議，「中華民國在台灣」是不變的事實。記者林俊良／攝影

巴西駐台代表桑路易日前接受媒體專訪時稱「台灣是中國的一部分」，直言：「這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家的原因。」不但直接挑戰民進黨政府關於台灣地位的主張，更具有深層的警示意義。

行政院長卓榮泰對此表達嚴正抗議，外交部也促請桑路易注意，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務；陸委會副主委梁文傑也表示，相關言論恐對國際社會釋出錯誤訊息。事實上，桑路易身為非邦交國的駐台代表，並不是「干預他國內政」，也非向國際社會釋放錯誤訊息，而是在提醒民進黨政府「兩岸同屬一中」，或才是當今國際社會的主流。

此事表面看來，巴西駐台代表發出此言，外交部與陸委會難辭其咎。民進黨二度執政後，一方面否認九二共識，另一方面積極推動去中國化，主要目的就是打破兩岸同屬一中的認知。巴西一般人民不認識民進黨政府的立場還情有可原，但巴西駐台代表常駐台灣已超過一年，外交部與陸委會卻未能使之認清民進黨政府立場，是嚴重失職。

但如果桑路易十分清楚民進黨政府的立場，卻仍然發出相反的言論，就顯示出問題的嚴重性，說明民進黨政府的立場違背國際主流意見。

例如丹麥政府為了統一對台灣的稱謂，自二○二四年起，將旅居丹麥台灣僑民居留證的國籍註記為「中國」，出生地可以註記為台灣；民進黨政府交涉無果，於是採取報復措施，取消丹麥駐台代表處的禮遇。其實丹麥並沒有刻意矮化台灣，只是根據國際現實表述。

更甚者，本年三月，世界貿易組織（ＷＴＯ）部長會議主辦國喀麥隆，將台灣代表團成員之禮遇簽證國籍欄標示為「Taiwan, Province of China」。ＷＴＯ不是聯合國附屬機構。喀麥隆違反ＷＴＯ規則，不用台灣正式會籍名稱，卻根據聯合國的用語稱呼台灣，確實無理。可嘆的是，民進黨政府可以對丹麥祭出反制措施，卻對喀麥隆無可奈何，只能表達最強烈譴責，並自我退縮放棄參加會議。

民進黨政府想用台灣意識擺脫中國框架，並不能改變現實狀況。雖然不斷爭取美日及歐洲國家支持台灣參與國際組織，卻無具體成果，更因此陷入自我設限的困局，這是國際政治現實殘酷的真實面貌。民進黨政府若不肯面對現實、改變做法，就只能繼續自怨自哀。

聯合國 兩岸 民進黨 巴西 WTO

延伸閱讀

賴總統出訪友邦 國台辦跳腳反對 外交部嚴厲譴責

鄭習會落幕…張榮恭：兩岸關係終局解決不到時候 賴總統不要緊張

張榮恭批賴總統：軟硬不如陳水扁 避戰謀和才是保台關鍵

賴總統：和平非退讓主權 脫離一中走向世界才是正確道路

相關新聞

巴西代表提一中 警示賴政府

巴西駐台代表桑路易日前接受媒體專訪時稱「台灣是中國的一部分」，直言：「這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家的原因。」不但直接挑戰民進黨政府關於台灣地位的主張，更具有深層的警示意義。

南韓入境卡爭議 台韓畫界線

南韓入境卡原將我國標示為CHINA（TAIWAN），引起爭議，後在外交部門的溝通下改成台灣。如今中共當局卻有所評論，認為南韓應依一中原則行事。雖入境申報屬南韓內政事務，但中共有如此強烈反應亦不意外；尤其南韓近期積極推動對中關係，面對中共的反應，也等同對台韓關係畫出界線。

美意圖改寫能源運作結構

就在美伊兩國持續為封鎖荷莫茲海峽一事之際，巴基斯坦昨表示，將主辦美伊第二輪會談。這場圍繞荷莫茲海峽的危機，看似突發性的航運中斷，實則是一場關於規則、權力與供應鏈重組的深層變局。全球能源運作的基本邏輯，正在悄然改寫。

讀家觀點／國際打詐 從被害追償轉為預警攔阻

全球反詐騙大作戰方興未艾，英國過去曾遭媒體指責，倫敦成為全球詐騙首都；澳洲政府也曾遭抨擊，若以人口數平均損失的計算方式，澳洲是詐騙最嚴重的國家。美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）日前在美國國會經濟委員會進行反詐欺執法與消費者保護報告時也指出，詐騙損失金額從二○二四年的一二五億美元，持續攀升到去年的一五九億美元，面對搭上ＡＩ熱潮而來的跨國網路詐欺，各國無不亟思整合公私部門力量重新調整打詐策略，希望從被動報案，進化成主動分析預警攔阻。

最貴的不是交流 是誤判

當前兩岸互動的每一個細節，早已不只是禮節，而是帶有高度訊號意義的政治語言。近日圍繞國民黨主席鄭麗文訪陸的討論聲中，一個看似輕描淡寫的片段—大陸領導人習近平對馬英九與連戰的問候，其實透露出更深層的戰略意涵：在高度緊張的結構下，如何維持「可對話性」。

撿起會徽 陸委會應當兩岸橋梁

對於國民黨主席鄭麗文的訪陸行，大陸方面為盡速落實其合作政策，大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」發函「台北市航空運輸商業同業公會」，呼籲我方盡快全面恢復兩岸客運直航，這兩個單位正是「民航小兩會」對接單位，大陸此舉形同再次啟動民航小兩會的溝通機制。台灣業者呼籲政府接球，但陸委會昨天卻以「尚無立即開放之迫切需要」回應，已違背設立初衷，放棄其兩岸溝通橋梁的角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。