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南韓入境卡爭議 台韓畫界線

聯合報／ 李峰年／自由業（雲縣虎尾）
我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆稱，「台灣問題事關14億多中國人民的民族感情」。圖／聯合報系資料照片
我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆稱，「台灣問題事關14億多中國人民的民族感情」。圖／聯合報系資料照片

南韓入境卡原將我國標示為CHINA（TAIWAN），引起爭議，後在外交部門的溝通下改成台灣。如今中共當局卻有所評論，認為南韓應依一中原則行事。雖入境申報屬南韓內政事務，但中共有如此強烈反應亦不意外；尤其南韓近期積極推動對中關係，面對中共的反應，也等同對台韓關係畫出界線。

一中原則猶如中共的刀劍，畫出清楚明瞭的彼岸、界定敵友。當年南韓與中華民國斷交時，我國被畫上深刻的刀傷；韓方當時甚至要求我外館人員廿四小時離境，並將我國使館轉交給對岸使用。諷刺的是，時任南韓總統盧泰愚在與中方即將建交之際說：「交了新朋友，不忘舊朋友」，爾後韓方卻急著將「舊朋友」過往的關係消除、迎接新朋友的到來，對我國造成雙重打擊。

台韓中三方糾葛雖漸成過往雲煙，近期卻又傳濃厚火藥味；中共不但已奪去中華民國過往在南韓的足跡，更是對南韓極具影響力的邦交國；此次對於我方在南韓入境卡的名稱標注爭議多所著墨，再度壓縮我國的國際空間。過往中華民國與大韓民國「龍虎之邦」的情誼，在國際現實下早已不勝唏噓。現在談及台韓情誼，恐只剩一廂情願。

中華民國 外館 中方 南韓

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