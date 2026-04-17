讀家觀點／國際打詐 從被害追償轉為預警攔阻

全球反詐騙大作戰方興未艾，英國過去曾遭媒體指責，倫敦成為全球詐騙首都；澳洲政府也曾遭抨擊，若以人口數平均損失的計算方式，澳洲是詐騙最嚴重的國家。美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）日前在美國國會經濟委員會進行反詐欺執法與消費者保護報告時也指出，詐騙損失金額從二○二四年的一二五億美元，持續攀升到去年的一五九億美元，面對搭上ＡＩ熱潮而來的跨國網路詐欺，各國無不亟思整合公私部門力量重新調整打詐策略，希望從被動報案，進化成主動分析預警攔阻。

隨著美國、英國政府制定新的反詐騙策略，公私協力整合的金融執法預警分析已成為新趨勢；例如之前英美加三國聯手執行的「大西洋行動」，成功攔阻一二○○萬美元的損失、挽救兩萬名被害人，更代表全球執法策略的轉向；亦即從傳統的「被害追償」，進步到「預先攔截」。

「大西洋行動」是英國刑事警察局與美國特勤局、安大略省警察局、安大略省證券委員會聯合主導；藉由事先識別、聯繫可能掉入加密資產詐欺陷阱的被害人，以防止被害。這種詐騙手法針對加密貨幣持有者，透過「授權釣魚」來盜取他人的虛擬錢包，並透過在英國的虛擬資產服務機構進行合作；經分析後以電話和電子郵件聯繫潛在受害者，解釋涉及的風險，與可以採取哪些措施來減少、防止進一步的傷害。

此次跨國行動，就歐美當前損失最大的加密貨幣投資進行區塊鏈分析，找出潛在「被害錢包」，並通知持有人以防止被害。

過去我國也曾有部分虛擬貨幣的被害人，到派出所報案時，還誤以為自己遇到網路駭客、虛擬錢包的金額在網路上被駭客盜走，以為要舉報的案件是「妨害電腦使用罪」；其實這都是詐騙集團「手把手」教你買數位貨幣，並在權限上要你「Approve」授權給對方，等到被害人投入虛擬貨幣一段時間，虛擬貨幣金額不再增加，就用被害人當初授予的權限，轉走錢包內的虛擬貨幣。

對加密貨幣持有者而言，這次行動也提供深刻教訓，就是在虛擬世界中，最危險的動作往往是自己親手按下「確認鍵」，因此要保持警惕，審視每一次要按下的同意鍵。

據美ＦＢＩ最新發布的「二○二五年度網路犯罪報告」，犯罪較前一年大幅成長二成二；其中加密貨幣相關詐騙損失已飆升至一一三點六億美元，達被害總金額的七成。顯示出詐騙集團的技術演進與規模化運作已達驚人程度。執法部門必須加速與金融及科技業協作，提升即時防阻犯罪的能力，否則一旦被詐騙後，追回財損的難度極高。