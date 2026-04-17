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撿起會徽 陸委會應當兩岸橋梁

聯合報／ 吳榮鎭／大學教師、陸委會前專員（屏縣鹽埔）
大陸近日透過空運小兩會管道致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會表明，「尚無立即開放之迫切需要」。圖／聯合報系資料照片
大陸近日透過空運小兩會管道致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會表明，「尚無立即開放之迫切需要」。圖／聯合報系資料照片

對於國民黨主席鄭麗文的訪陸行，大陸方面為盡速落實其合作政策，大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」發函「台北市航空運輸商業同業公會」，呼籲我方盡快全面恢復兩岸客運直航，這兩個單位正是「民航小兩會」對接單位，大陸此舉形同再次啟動民航小兩會的溝通機制。台灣業者呼籲政府接球，但陸委會昨天卻以「尚無立即開放之迫切需要」回應，已違背設立初衷，放棄其兩岸溝通橋梁的角色。

陸委會成立於一九九一年一月，設置背景是政府為因應兩岸交流逐步開放，專責統籌處理涉及大陸與港澳地區的專責機構。當年，筆者通過考試分發至陸委會工作六年，見證政府的兩岸政策思維、及陸委會在制度設計上的搭橋溝通功能。

陸委會為「兩岸分治下的事務管理機構」，意味政府開始從兩岸敵對思維轉向交流管理。兩千年政黨輪替後，即使政府的兩岸政策出現不同路線，但會徽並未更動，仍然延續三層政治意義：

一，承認兩岸互動現實。會徽呈現台灣與大陸並列，象徵兩岸長期分治，但存在制度性往來，需要專責機構處理。反映政府政策的務實性，而非單純意識形態。

二，兩岸溝通而非對抗。會徽中的曲線與連結，象徵對話與交流。

三，陸委會秉持理性、對等、前瞻信念，從事務實交流，從台灣情、中國心出發，致力兩岸民主、自由、均富與和平。

但如今賴政府的務實台獨政策，將大陸定位為「敵國」，不僅拆毀了陸委會「搭橋與管理」的雙重功能，甚至轉變為「反共對抗」的工具。

陸委會強硬的政治對抗立場，將使台灣逐漸失去兩岸官方對話空間。日前，美國在台協會處長谷立言表示，美國一貫的立場就是希望兩岸穩定來往，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突；華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀更警告，台灣的安全並非只來自軍事，更依賴台灣內部政治凝聚力，而非執政者單向強硬對抗。

面對兩岸議題，ＡＩＴ與華府智庫紛紛提醒賴政府，陸委會應以兩岸百姓為念，回歸當初制度設立的功能、回應會徽設計的初衷、設法重新建立兩岸官方對話機制，否則台灣將引燃最大的國安危機。

政治 國民黨 大陸 陸委會 鄭麗文 兩岸

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