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最貴的不是交流 是誤判

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）
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當前兩岸互動的每一個細節，早已不只是禮節，而是帶有高度訊號意義的政治語言。近日圍繞國民黨主席鄭麗文訪陸的討論聲中，一個看似輕描淡寫的片段—大陸領導人習近平對馬英九與連戰的問候，其實透露出更深層的戰略意涵：在高度緊張的結構下，如何維持「可對話性」。

這並非單純的個人風格，而是一種刻意設計的互動訊號。當會面場域與規格被提升至接近國際層級，其所傳遞的，不只是對個別來訪者的重視，更是一種對外與對內的雙重訊息：對外避免被簡化為內政安排，對內則保留一條尚未關閉的溝通管道。這種安排，本質上是一種風險管理，而非單純的政治姿態。

問題的核心，不在於我們如何評價單一事件，而在於兩岸是否仍然存在避免誤判的機制。在這樣的脈絡下，近期大陸提出的「十項促進兩岸交流合作政策措施」（以下簡稱對台十大措施），特別是涉及直航與人員往來的安排，其實具有更直接的政策意涵。這類措施的關鍵，不僅在於經濟利益本身，而在於是否能恢復低成本、常態化的互動機制。

陸委會證實，確實收到陸方來函，希望開放烏魯木齊、西安等幾個航點，對此陸委會才簡單表示「會評估」，旋即又表示「無迫切必要」。台灣方面對此採取相對審慎甚至偏向冷處理的回應，也反映出另一層風險考量：在政治不確定性仍存在的情況下，任何互動的擴大，都可能被解讀為立場的變動。這樣的顧慮並非全然沒有根據，但問題在於，若過度強調風險控管，而忽略交流本身所具有的穩定功能，反而可能在無意間放大長期的不確定性。

換言之，當交流被延遲，風險並不會消失，而是轉為不可觀測、不可管理的形式累積。在這樣的背景下，若「不可對話」成為兩岸互動的常態，其代價將遠高於過去任何時期。一旦互動中斷，市場與社會預期將迅速轉向最壞情境，風險溢價上升，信心收縮，最終影響的將是整體經濟與民生。

歷史一再顯示，戰爭往往不是起於衝突本身，而是源於溝通的中斷。當訊號無法被正確接收、當善意被誤解為挑釁，當內部政治動員凌駕於風險評估之上，局勢就會在不知不覺中滑向不可逆的臨界點。在這一點上，我們或許可以重新理解「戰爭與和平」所揭示的洞見：歷史的走向，往往並非由單一決策所決定，而是無數選擇的累積。當選擇持續朝向對抗，戰爭便成為結果；當仍有人選擇維持交流與理解，和平才不至於完全消失。

從近期社會反應看，多數民意傾向支持交流而非對抗，並非出於天真，而是對風險成本的直覺理解。真正的政策挑戰，不在於「交流或安全」的選擇，而在於如何在兩者之間建立可持續的平衡。沒有安全保障的交流是脆弱的，但沒有交流機制的安全，則是高度不穩定的。

回到大陸提出的「對台十大措施」，其意義在於：只要交流仍存在，風險就仍是可管理的；一旦交流完全中斷，風險將迅速轉為不可控。

在一個風險不斷累積的時代，最昂貴的，從來不是交流，而是誤判。而在誤判與衝突之間，有時不只是對話，更取決於那些是否被允許發生的交流。

陸委會 國民黨 習近平 鄭麗文 兩岸

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