讀家觀點／國營事業 實踐民生主義戰略

近年來，中東地區硝煙不斷，地緣政治的緊張局勢直接衝擊全球能源市場。原油作為現代工業的「血液」，其價格波動不僅影響交通運輸，更會產生連鎖反應，帶動電費及民生物資價格全面飆升。在各國政府為通貨膨脹焦頭爛額之際，台灣憑藉著獨特的國營事業體制，成功抵禦了首波衝擊。這不僅是政策手段的靈活運用，更在實踐層面印證了國父孫中山先生百年前提出「民生主義」的戰略遠見。

孫中山先生在百年前就觀察到，資本主義發達後，擁有土地與資本優勢的少數人會迅速積累財富，導致「富者愈富，貧者愈貧」的社會不均現象。為了避免私人資本壟斷民生命脈，他提出了兩大核心解方：節制私人資本、發達國家資本。

他主張，凡具有獨占性質或規模過大的民生事業，應由國家經營。發達國家資本的重點，不在於消滅市場，而在於確保事關國計民生的基礎建設，其經營目標必須從「利潤極大化」轉向「公共利益極大化」。

當中東戰火引發國際原油價格攀升時，實行全面民營化能源市場的國家，往往必須直接將成本轉嫁給消費者，導致電價與油價一日三驚，基層民眾生活苦不堪言。然而，我國的重要民生事業，如台灣中油和台灣電力公司，皆為國營，這讓政府擁有了一個強大的政策宏觀調控工具。

中油與台電在政府指示下，採取「先由國營事業吸收、後由政府補貼」的策略。雖然會導致國營事業報表出現虧損，但從宏觀經濟來看，這正是民生主義「漲在政府、穩在民間」的具體展現。

油電是所有生產活動的基礎成本。一旦油電價格失控，從物流運費到食品加工、小吃店經營，所有物價都會隨之「漲聲響起」。透過國營事業平抑價格，能有效阻斷通膨螺旋，避免窮人因為負擔不起基本能源而陷入生存危機。

這正是民生主義的高明之處。在資本主義體系下，民營能源公司必須對股東負責，國際油價大漲正是其獲利的大好時機，他們沒有理由、也沒有義務為平民百姓犧牲利潤。但在民生主義框架下，國營事業的本質是「民有、民治、民享」。當國際原油大漲，中油不跟進足額調漲，本質上是將國家掌控的資本紅利，回饋給全體國民。

這種「發達國家資本」的結果，不是為了國家的營利，而是為了在非常時期擔當社會的避風港，防止財團乘機掠奪平民財富，進一步擴大貧富落差。回顧孫中山先生的民生主義，他當初對於社會不公的憂慮與對國家資本的規畫，在今日紛亂的國際政經局勢中，顯得格外清醒與超前。

中東的戰火是現實的考驗，而國營事業的穩定運作則是制度的成果。如果沒有當年民生主義奠定的基礎，將水、電、油等攸關民生的事業收歸國營，今日的台灣恐將在國際能源波動的浪潮中隨風飄搖。政府透過補貼平抑油電價，雖然短期內對國庫造成負擔，但長遠來看卻保護了產業競爭力，維持了社會基層的穩定，更體現了以人為本的治理核心。

民生主義並非陳舊的歷史名詞，而是活生生的制度實踐。在未來多變的全球局勢中，如何持續優化國營事業的經營效率，同時確保其發揮「定海神針」的社會職能，將是我們傳承這份高遠見識最重要的課題。