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忘了曾手按聖經就職？ 言行褻瀆基督 川普總統失格

聯合報／ 洪昱睿／語文工作者（台中市）
美國總統川普十二日曾在真實社群發布人工智慧（ＡＩ）生成圖，看似將自己形塑為耶穌，後來刪除；川普自認他在圖中是醫生。（法新社）
美國總統川普十二日曾在真實社群發布人工智慧（ＡＩ）生成圖，看似將自己形塑為耶穌，後來刪除；川普自認他在圖中是醫生。（法新社）

最近美國總統川普批評天主教教宗良十四世「軟弱」，能出任教宗是因為「有他」，言論非常離經叛道。眾所皆知，教宗的神聖使命包括倡導世界和平、提倡包容異己、關懷弱勢與人權、發揮平等博愛精神。自筆者有記憶以來，從若望保祿二世、本篤十六世、方濟各，乃至良十四世，這些精神是一脈傳承的。

川普威脅要「摧毀」伊朗（波斯）古文明，徹底殲滅、讓伊朗回到「石器時代」。面對這樣高度恐嚇性的發言，教宗無法視而不見，卻沒有點名指出川普言行的極度不當，川普何須對號入座？教宗基於自身使命感，批評涉及戰爭、違反和平的恐嚇言論，是基於維護世界和平與人道價值，這符合包括天主教在內的所有基督宗教之基本精神，更是堅持普世價值。川普氣得跳腳，更顯示了其不適任世界第一強國的總統。

川普狂言，美國籍的教宗良十四世，是因為自己入主白宮、擔任美國總統，才因此當上了教宗，這完全是毫無知識與邏輯的發言。世人眾所皆知，天主教教宗的遴選，遵循著一套古老而嚴謹的傳統規則，不受任何外力的干擾。良十四世之所以能當選教宗，是因其符合天主教遴選教宗的資格，並經由嚴格的規範程序而被選出，這豈是川普能置喙？可以這樣夸夸其言、隨便「攬功」？

其後，川普更在社群媒體上發布了一張用ＡＩ合成的圖片，暗示將自己比擬為耶穌基督（該圖片後已撤除），這個荒誕、輕浮而褻瀆的行為引發了眾怒，連美國保守派的川普支持者都發出了憤怒的反對聲音。對天主教等基督宗教而言，肆意主張、暗示自比為耶穌基督或者默西亞（救世主），是對天主的嚴重褻瀆與不敬、是異端邪說。

由川普引起的「假基督」風波可知，川普或許真是俗話說的：「上帝要毀滅一個人，必先使其瘋狂」。身為美國總統、以「基督徒」自居，卻有如此不尊重耶穌基督的言行，實在相當可恥！更是與全世界天主教徒為敵，讓美國尊嚴掃地。曾兩次手按著聖經宣誓就職美國總統的川普，連這點基本道理都不懂嗎？

美國 白宮 伊朗

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