難避選舉時區 惠台措施雙面刃

中共歷來發布各類的「惠台措施」，從早期的「卅一條」、「廿六條」到近年「農林廿二條」，及此次「鄭習會」後發布的「十項措施」，始終是兩岸政治攻防戰焦點。

論者常將其發布時機視為對台灣選舉的直接干預，批判其為名為「惠台」、實為「利中」。然從更深層結構性檢視，這種現象除隱含對台灣選舉政治節奏的調適，更凸顯中共對台政策「和統」主旋律的長線戰略布局。

首先，「惠台政策」難以避開「選舉時區」。台灣選舉呈現「兩年一小選（地方）、四年一大選（中央）」循環模式。在這種周而復始的選舉律動下，台灣幾乎年年處於選前籌備期或選舉熱季，故無論中共在哪一年發布惠台措施，時間點必落在某次選舉的「時區」內。

例如二○一八年「卅一條」正值地方首長選舉前夕，二○一九年「廿六條」直指二○二○年總統大選，二○二一年「農林廿二條」緊鄰二○二二年地方選舉的布局期；此次「十項措施」，則精準落入當前地方選舉的攻防範圍。

因此不論中共主觀意圖為何，這些政策對台灣政治發展必然產生一定的選舉效應；既能為主張交流的藍營提供政績籌碼，印證其具兩岸對話及治理能力，亦提供綠營操作「抗中保台」的素材。換言之，惠台措施成為選戰操作的政治變量。

其次，從選舉工具到制度融合，短期具經濟拉攏、長期具磁吸效應。雖然惠台措施在選季發布，具短期「干預」表象，但若僅將其視為選舉工具，恐低估其背後的對台政策戰略深度。短期而言，惠台措施具備定向導流的功能；對特定產業如農漁業、特定族群如創業青年，或特定區域如金馬等釋放利多，可在選戰過程塑造「交流獲利、對抗受損」兩種選擇的民意溫床。

長期而言，惠台政策核心在於產生「磁吸效應」，超越單一場選舉勝負；透過「同等待遇」與「社會融合」，達成結構性嵌合，讓台灣經貿與人才與大陸發展深度掛鉤，建立「你中有我」的依賴結構；推動法律、制度與生活圈的對接。最終直接訴諸台灣社會基層，繞過政府體制以達成融合促統的戰略目標。

再者，以融合取代武力。從惠台措施的密集發布與制度化傾向來看，其政治邏輯依然定位在「和平發展」而非武力解決。儘管國際輿論常聚焦於台海衝突高風險的可能性，但惠台措施實則證明中共仍寄望於透過經濟、文化、社會的全面融合來達成「水到渠成的結果」。「融合促統」雖具備強大磁吸力，卻也面臨挑戰，因為台灣民眾對經濟依賴引發的政治風險，向來保持著高度警覺，導致惠台措施呈現雙面刃效應。

主觀上，中共藉惠台政策引導台灣選舉風向球；客觀上，這些政策在頻繁的選舉循環中，卻可能產生不容忽視的心理與經濟影響。或將惠台措施視為干涉選舉或「介選」，其實「融合促統」方為核心政治目的，反映出中共堅持和統策略，試圖以交流制度化取代破壞性的武力威懾。對台而言，面對中共長期且細膩的磁吸策略，在維持兩岸和平交流的同時，如何守住台灣民主體制與經濟自主性，比惠台政策對選舉的短期影響更值得長期關注。