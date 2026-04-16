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借鏡中東 兩岸動盪無贏家

聯合報／ 吳林鍇／國際戰略研究所成員（馬來西亞吉隆坡）
鄭習會後大陸宣布10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。新華社
鄭習會後大陸宣布10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。新華社

被認為奠定了歷史新高度的「鄭習會」已於十日落幕，雙方除了增進互信、加強交流、重建溝通管道外，北京旋即推出「對台十策」，不僅代表了陸方誠意，也為近年來於綠營主政下陷入冰點的兩岸形勢迎來了一縷和平春風。

同時，中東亂局似乎未有好轉跡象。雖然在巴基斯坦的斡旋下，美伊在其首都伊斯蘭馬巴德舉行了自一九七九年來兩國最高級別的面對面談判。但歷經廿多個小時後，雙方於荷莫茲海峽、核武器、解除制裁等議題上依舊沒有取得任何實質進展，致使本就脆弱的「停火協議」岌岌可危。

兩相對比，其實很容易就能以中東局勢為借鏡，提出對台海發展的重要啟示；即戰爭從來不是贏家遊戲，和平才是多方受益的路徑。

自美以對伊朗發動「史詩怒火」行動以來，憑藉著軍備、情報、精準打擊三大優勢，摧枯拉朽般斬首了伊國境內多位高層，也摧毀其大部分國防工業、核設施、能源設施與民用基礎建設。不過，這樣的結果卻很難讓國際社會視美以為勝利者。究其原因，他們大動干戈迫使伊朗放棄核子計畫，意圖引發政權更迭，以及將荷莫茲海峽納入可控範圍等目標均未實現。

反倒是，美國國內反戰輿論高漲，其保護盟友的能力頻遭質疑，使得川普的對外戰略嚴重受限，政治和經濟成本陡增。而對以色列來說，雖一度實現局部戰術勝利，但戰爭的持續性和不可控因素，依舊讓其國家安全與國際形象受到嚴重考驗。

尤其是，以色列將摧毀伊朗視為核心目標，這種狂熱已經明顯捆綁了政治理性，流露出即使讓區域乃至國際陷入動盪也在所不惜的衝動。

不過，美以尚未從戰爭中占到便宜，並不代表伊朗就可以宣稱勝利。民生經濟遭受重創，軍事與基礎設施面臨系統性破壞，民生問題步履維艱，都將伊朗推向崩潰邊緣。

至於其不斷用飛彈和無人機襲擊周邊國家的行為，一方面代表了其他國家同樣無法從戰爭中受益，反倒陷入需要保護能源工廠和運輸設施的疲於奔命之中；另一方面，這一行為也促使伊朗在地緣政治中更為孤立，注定加劇阿拉伯世界對其的仇恨和不信任感。

整體來看，中東戰爭讓所有直接或間接參與者都付出了嚴重代價。美國戰略目標遙遙無期，且暴露出失信於盟友的短板；以色列短期勝利，卻掩蓋不了長期戰爭狂熱帶來的風險；伊朗面臨一九七九年來最殘酷的生存挑戰，海灣國家的安全與經濟信心均受挫。顯然，戰爭的「收益」往往只是幻象，實際上是各方消耗的疊加。

如此深刻的教訓，也引發了國際重新反思戰爭與和平間的價值平衡。而「鄭習會」的本質恰恰是看透了這一現實，所以才努力讓台海局勢不再重蹈覆轍。

然而身為台灣的執政者，民進黨不僅未從這些地緣危機導致的慘劇中吸取經驗，更在兩岸乃至印太關係裡失去主體角色。綠營仍抱著數十年來的「抗中」牌老調重彈，將「鄭習會」建立起的善意視為「糖彈」，眼裡只有政黨鬥爭，卻未見「和」字。

背後揭示的只是台灣政壇如今的政治錯置：執政者冷嘲熱諷，在野者奮起努力；人類的理性與智慧，往往還比不上私欲與野心。

阿拉伯 美國 以色列

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