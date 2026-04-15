鞭刑公投 社會安全的集體思辨

國民黨立委洪孟楷提出「鞭刑公投」構想，並已獲多位立委連署成案，主張將是否引入鞭刑制度交由全民決定。面對性侵、虐童與高額詐騙案件屢見不鮮，頻率愈來愈高，筆者認為，讓此議題進入公投程序，有其正當性與必要性。

首先，近年來重大犯罪層出不窮，尤其是性侵與虐童案件，往往對受害者造成難以抹滅的身心創傷；而詐騙案件金額龐大、手法翻新，更嚴重侵蝕社會信任。儘管現行法律已有相當刑責，但社會普遍仍感嚇阻效果有限，民眾不安與憤怒持續累積。在此情況下，社會重新檢視現行刑罰制度，並非情緒性反應，而是對當今治安與社會正義的深層焦慮。

其次，鞭刑是否合乎人權價值，確實值得審慎辯論。反對者認為此舉可能使人權保障倒退，但也有觀點指出，若只強調加害者權益，而忽視受害者的痛苦與社會安全，同樣有失衡之虞。法治社會的核心，不僅在於保障人權，也在於維護公共秩序與公平正義，兩者之間如何取得平衡，正是此議題的關鍵所在。

再者，透過公投機制，讓全民直接表達意見，本身即是民主制度的重要體現。當社會對某一重大議題出現高度分歧時，與其僅由政黨攻防或行政裁量決定，不如交由全民理性討論與選擇，既可凝聚共識，也能為未來政策提供更明確的民意基礎。

當然，即使最終社會多數未必支持實施鞭刑，這場討論仍具有重要價值，它能促使政府正視現行刑罰是否足以嚇阻犯罪，也能讓司法改革更貼近民意期待。

讓「鞭刑」議題進入公投，不只是對單一刑罰的選擇，更是一次關於正義、人權與社會安全如何平衡的集體思辨。