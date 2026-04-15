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電視新聞浮現結構危機

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資傳系助理教授（桃園市）
TVBS裁員人心惶惶，圖為TVBS大樓外觀。聯合報系資料照片 張國興
TVBS裁員人心惶惶，圖為TVBS大樓外觀。聯合報系資料照片 張國興

第四台時代最具代表性的ＴＶＢＳ，是台灣第一個廿四小時本土新聞頻道，如今卻傳出可能拋售、裁撤資深主播，讓整個產業感受到寒意。

從曾經引領台灣電視新聞專業化與即時化的領頭羊，到今日被傳出尋求出售「好價格」而緊縮人事成本，這一路走來，首先須面對的是「電視產業怎麼了」。如今電視收視族群明顯老化，年輕世代幾乎不再以電視作為主要資訊來源。當「電視∥客廳媒體」的使用場景逐漸消失，取而代之的是個人化、行動化的媒介環境，電視新聞自然被邊緣化。對年輕人而言，新聞不再是「準時收看」，而是「滑到才看」，甚至是被動接收演算法推薦，若電視新聞仍用舊模式製播，衰退幾乎是必然。

其次，在媒體匯流趨勢下，新媒體全面崛起。

智慧手機已成最大的媒體終端，從YouTube到ＩＧ和ＦＢ、再到短影音平台，資訊取得變得碎片且即時。傳統電視台原本壟斷的廣告市場被嚴重稀釋，品牌預算轉向數位投放與精準行銷。同時，Netflix等串流平台改變了觀眾的觀看習慣，「隨選隨看、付費訂閱」逐漸成主流。當觀眾願意為高品質內容付費，卻不願忍受冗長與重複的新聞播報，電視新聞的競爭力自然被削弱。

更嚴重的是內容品質崩壞。部分新聞台在收視壓力下，選擇迎合演算法與點擊導向，大量製作監視器畫面、車禍衝突、網路熱議等「低門檻新聞」，觀眾卻說不出重點，這是內容失焦的警訊。當新聞台自己放棄議題深度與專業判讀，只剩「吸睛」與「情緒」，自然難以建立長期信任。

再者，主播角色的變質也值得反思。主播應是電視台長期訓練的專業記者，是新聞價值與可信度的象徵。然而在過去二、三十年中，主播逐漸被「明星化」，甚至成為跨足政治或娛樂的跳板。當主播的光環凌駕於新聞本身，媒體組織也傾向「造星」而非「培養專業」，長期下來反而削弱整體新聞品質。

最後，必須正視ＡＩ的衝擊。ＡＩ摘要、新聞寫作、專業代工、甚至主播虛擬化，當媒體仍沉迷於低成本、低品質的內容生產，卻忽略ＡＩ在效率與規模上的優勢，未來很可能被全面取代。

問題不在於ＡＩ是否威脅媒體，而在於媒體是否還擁有「不可被取代的價值」；影音新聞依然重要，優秀主播也依然具有影響力，但關鍵在於「內容與思維」。若持續以粗製濫造的內容填充版面、以明星化掩蓋專業不足，最終只會加速流失觀眾。在媒體匯流與ＡＩ時代，電視新聞若無法回到「深度、可信與價值判讀」的核心，將不只是被市場淘汰，更可能被科技無聲取代。

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