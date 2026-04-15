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都市防災 不能只聚焦法規底線

聯合報／ 施亮州／房地產作家（台北市）
城市的偉大不在於天際線有多高，而在於對生命防線的守護有多深。圖／施亮州攝
城市的偉大不在於天際線有多高，而在於對生命防線的守護有多深。圖／施亮州攝

日昨信義區百貨高樓層餐廳驚傳火警，千人緊急疏散。雖然火勢迅速撲滅，但這場發生在「雲梯車救援極限」之外的意外，卻像是一面照妖鏡，映照出都市防災在垂直擴張與建物高齡化下的雙重困局。

面對城市防災，必須體認：新大樓的物理極限不得輕忽，舊大樓的系統崩解更不得藐視。

統計顯示，火災中逾八成罹難者死於毒煙窒息。在超高層建築中，一旦防火門未關或防火填塞失靈，電梯井與樓梯間會瞬間產生強大的「煙囪效應」，讓劇毒濃煙在幾分鐘內竄升至頂層。當四十六樓起火，消防雲梯車極限高度（約廿至卅層樓）已完全失靈，必須全靠建築物的「內部防禦」。

然而，現行的消防安檢多半屬於「靜態點檢」，如確認滅火器沒過期、噴淋頭在位。

但在實戰中，防火區劃才是生死關鍵。許多商辦或餐廳為求美觀或動線，常有防火門遭人為開啟、天花板內電纜管路孔洞未填實的亂象；這類的隱形漏洞讓濃煙在包廂與樓層之間橫向流竄，主管機關若不引入「動態風險監控」與「無預警實兵演練」，單憑紙上申報，難保下一場火災不會演變成大悲劇。

此外，老舊大樓的系統老化與管理缺失更是城市中的未爆彈。

除了設備零件停產，隱藏在裝潢後的「生物威脅」更常引發火種。老鼠啃咬老化電線誘發的「電弧故障」，是深夜無名火的主因。主管機關應提升技術層次，推動如熱顯像檢測或電弧故障斷路器的普及。

都市防災的檢討，應提升至「智慧化管理」與「都更誘因」的層次。政府應推動消防主機連線，即時監測水壓與警報狀態，並將消防安全補強列為都更的重點。城市的偉大不在於天際線有多高，而在於對生命防線的守護有多深。面對四十六樓的高度，更應深思：當救災資源有其極限，我們的制度與意識，是否已跟上建築發展的速度？

火災

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