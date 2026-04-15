習近平4項主張vs.川普交易藝術

美以伊戰爭中處處可見川普把交易的藝術用於作戰中。川普在其著作「交易的藝術」強調：「大膽思考、強硬施壓、善用槓桿。」川普在書中將「談判」視為「心理戰與藝術」，強調先發制人的宣傳、預留退路的彈性。所以在對伊作戰中，只見川普不斷地放話，卻看不到明確的戰爭目標；只知透過媒體放話，製造優勢與利用戰爭規律，卻無法讓伊朗投降。

川普在戰爭中的核心策略就是放大優勢，誇大自己的實力或相關潛力，營造出「我很強」的氣勢，試圖讓對手恐懼；例如揚言炸油氣田、炸核電廠、毀滅伊朗文明。他認為交易是與生俱來的本能，不需靠客觀的數據，只要憑主觀的「直覺」就能幫助他在複雜情境中作出決策。

在關稅貿易戰中，川普靠這招嘗到一些甜頭，讓台日韓爭先恐後答應赴美投資。但在美以伊戰爭中，川普的「直覺」不僅不能幫他在複雜的情勢中作出適當的決策，且後果均超出預料之外。川普揚言封鎖荷莫茲海峽，「南華早報」警告恐嚴重影響原訂五月舉行的川習會，卻不知川普預留的退路又是什麼？

「交易的藝術」也提到掌控媒體、主動定義事件、控制話語權。川普在社群媒體上叫囂要伊朗開放荷莫茲海峽，宣稱「已摧毀」伊朗濃縮鈾，又宣稱美國「已獲最大勝利」；然後又說考慮懲罰不合作的北約盟國，更揚言將伊朗「打回石器時代」。川普的交易藝術強調「保留彈性」，從不堅守單一交易，同時處理多項事務才可確保隨時有退路或備案，這卻非軍事作戰邏輯。

美國中東特使威科夫指出，保留多種選項是川普的一貫作風，但目前戰事發展已超出川普的計畫。若未來幾周持續升高軍事行動，例如封鎖荷莫茲海峽，卻可能使退路變少，這是川普交易的藝術嗎？

從操盤億萬交易到主導國家命運，川普將四十年來商場上「藝術性施壓」的談判模式用於軍事作戰。這種模式在關稅、對外貿易談判上或許是一種手法，用在戰場上卻未必如願。克勞塞維茲說：「戰爭是一種強制性的行動，讓對手屈從為我們的意志服務」；川普用的卻是「大膽思考、強硬施壓、善用槓桿」，但並未讓伊朗屈從、為美國的意志服務。

孫子更說：「不知三軍之事，而同三軍之政，則軍士惑矣；不知三軍之權，而同三軍之任，則軍士疑矣。三軍既惑且疑，則諸侯之難至矣，是謂亂軍引勝。」難怪美國戰爭部長赫塞斯要撤換陸軍參謀長、將最高軍事決策層級的參謀首長聯席會重新洗牌；因這些高階將領每日看川普在社群媒體上發布「作戰命令」，早已既惑且疑，不知如何配合川普用「交易的藝術」去打仗！

川普所謂「真正的大交易」，向來都是川普說了算，整個美以伊戰爭卻看不到軍事作戰應有的框架，只見川普交易藝術的實驗；相較之下，大陸國家主席習近平，卻於昨天首度系統性的立基於國際法及聯合國憲章，就中東戰局提出四點主張。美中兩種策略的較勁，將決定未來的世局走向。