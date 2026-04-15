回歸秩序 勿重演歷史悲劇

正值海灣地區緊張局勢加劇之際，大陸國家主席習近平昨天上午會見阿聯阿布達比王儲哈立德，就中東局勢提出了四點主張，包括堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則等，這也是習近平首度系統性對中東問題表態。會否對眼前中東局勢、甚至全球一年多以來的對抗格局產生影響，備受關注。

在川普第二任總統上台後，全球先後掀起關稅戰與新一波地緣政治對抗，其本質是經濟秩序的根本動搖。回顧經濟發展史，人類最初在農業時代以自給自足為主，生產是為了滿足生活需求，社會以合作維繫基本秩序；然隨著經濟活動擴張，人性中的競逐與貪婪逐漸浮現。十八世紀重商主義興起，列強憑藉軍事力量向外擴張，掠奪資源、建立殖民體系，經濟利益與軍事霸權緊密結合，全球秩序一度建立在強權支配之上。

歷史的代價極為慘痛，兩次世界大戰使人類付出難以承受的生命與財產損失，二戰後國際社會才逐步建立以法治、國際法、多邊機制為核心的秩序。特別是以世界貿易組織為代表的自由貿易體系，透過降低關稅與制度規範，促進資源有效配置與經濟長期成長，成為維繫全球繁榮的重要基石。

然而，近年川普重新採取高關稅與保護主義，對主要貿易夥伴加徵關稅，甚至透過美元體系與軍事力量，經濟戰與軍事威懾並行；國際貨幣基金與世界銀行均多次示警，貿易壁壘上升將拖累全球經濟成長。

更值得關注的是，川普路線如今已在美國內部引發嚴重爭議，不僅美國聯邦法院對關稅措施提出違憲疑義，認為行政權過度擴張、侵蝕國會權限，反映制度內部的制衡機制正在啟動；同時，「No War」、「No King」等聲浪亦在美國社會擴散，顯示民眾對於以國家力量推動經濟對抗與軍事干預的路線，已產生深層反思。

在國際層面，各國亦開始調整策略。歐洲與多數經濟體不願只選一邊站，改採多元布局，加強與不同市場的經貿往來，特別是強化與亞洲市場的合作關係。歐洲國家近期與中國大陸互訪頻繁，經貿交流持續，反映出一個現實趨勢，即在高度不確定的環境下，「以和平做生意」遠比對抗更具可持續性。畢竟，關稅戰與經濟制裁短期或可達成政治目的，長期卻破壞供應鏈穩定、削弱市場信心，甚至誘發更大規模的衝突風險。

歷史已昭示，當經濟競爭轉化為軍事對抗，其代價往往不可逆轉；從殖民掠奪到世界大戰，人類已付出過沉重代價。戰後建立的國際秩序，正是為避免歷史重演。

當前世界正站在關鍵轉折點，是回到以強權與關稅為工具的掠奪模式，還是維持以規則與合作為基礎的國際秩序？將決定未來數十年的發展方向。世界上多數人民的期待，其實就是不要戰爭、要和平；不要對抗、要合作；不要霸權掠奪、要公平發展。唯有回歸國際規範、尊重多邊機制、降低和避免對抗，全球經濟乃至國際秩序才能重回穩定軌道。當霸權取代規則卻無法扭轉，人類將再次走向曾經付出巨大代價的歷史悲劇老路。