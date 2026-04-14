聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／從印度移工爭議看政府失職

聯合報／ 林騰鷂／東海大學法律學系退休教授（台中市）

印度移工政策再度引發社會高度關注。雖然勞動部長洪申翰鬆口表示，引進與否有兩個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方執行方案能否符合我方的要求，但真能有效「滅火」？

依立委徐巧芯所揭示之時間軸，台印勞工合作備忘錄（ＭＯＵ）早於二○二四年二月即由行政部門簽署，其後始送立法院備查，引發「先斬後奏」之質疑。此一備查不是依照條約締結法規定之事前審查程序安排，不僅涉及國會監督是否落實，更反映賴政府在重大勞動政策上已偏離憲政分際。

然若僅將此爭議停留於程序層次，則不足以掌握移工仲介問題全貌。九日在立法院的質詢場上，綠委林淑芬一句：「韓國做得到百分之百國對國直聘，為什麼台灣做不到？」這一質問直指制度核心，也凸顯我國移工政策長期未解的結構性問題。

印度移工議題爭議之所以迅速擴大，關鍵不在於來源國印度，而在於既有移工制度長期錯亂失序。現行制度高度依賴私人仲介體系，移工往往在來源國即需支付高額仲介費，形成沉重債務負擔，進而限制其就業選擇與人身自由。此種以債務為前提的勞動關係，已與國際社會警示之「債務束縛勞動」高度接近。

在此不良制度下，勞動部提出、行政院近期通過的「就業服務法修正草案」，僅明定雇主不得保管護照與身分證件；此雖符合國際最低標準，卻屬末端改良措施。證件遭扣留從來不是問題起點，而是債務壓力與制度依附的結果；若未觸及仲介費用與聘僱機制之核心，相關修法恐治絲益棼。由於移工直聘比率僅有百分之二點七，不僅讓移工持續因仲介制度而深陷債務束縛，更讓全台聘用移工的九成中小企業無力負擔「買工費」。

南韓以國家主導之雇傭許可制（ＥＰＳ），實現完全的國對國直聘，其成功關鍵在於政府直接承擔媒合、管理及監督責任，徹底排除仲介剝削空間。反觀我國雖設直聘中心，卻因行政支援不足、程序繁瑣，使雇主難以實際運用，最終仍回流私人仲介剝削體系。

更值得關注的是勞動部對移工仲介改革時程之掌握，洪申翰原提出「三個月檢討、今年內改善」回應，在國際供應鏈已高度重視強迫勞動風險之當下，顯然與現實需求存在嚴重落差。歐盟相關規範已逐步將勞動條件與市場准入連結，我國若仍以緩步檢討因應，恐將使企業與勞工同時承受國際勞權規範風險。

行政程序法更明文揭示行政機關對人民權益、公共利益之合義務性裁量與即時保障。若行政機關對已明確存在之制度性問題長期延宕處理，甚至以程序性檢討取代實質改革，即涉及行政裁量怠惰之法律責任。更可怕的是，移工仲介制度失序，已日漸顯現外溢效應；據勞動部統計，我國失聯外勞人數至今年一月已累計高達九萬人。失聯移工人數大增，部分遭地下經濟或犯罪利用；更有失聯的外勞犯罪個案，於刑事程序未終結前即遭遣返，導致司法審判結果難以執行，導致「行政失能在先、司法審判落空」。

移工仲介制度改革並不困難，諸如逐步建立國對國直聘制度、取消仲介依賴、落實移工合理費用分擔機制；強化勞動、移民、司法體系之銜接協作；並透過資訊與金融監理，防堵制度遭不當利用。當移工以負債換取工作機會，企業須承受不確定的外銷成本，失聯移工的治安風險又日益擴大時，影響的不僅是個別移工權益，更嚴重損害社會與經濟安全。

印度 移工 洪申翰 徐巧芯 南韓

延伸閱讀

印度移工掀論戰 勞長洪申翰指「有2項前提」：沒達成就沒有引進問題

印度移工今年可望引進掀熱議 洪申翰：2前提沒達到就無引進問題

引進印度移工掀熱議 藍：制度未改善前全面反對

【重磅快評】先說謊後甩鍋 民進黨引進印度勞工得先抓漏

相關新聞

讀家觀點／從印度移工爭議看政府失職

印度移工政策再度引發社會高度關注。雖然勞動部長洪申翰鬆口表示，引進與否有兩個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方執行方案能否符合我方的要求，但真能有效「滅火」？

美要伊朗棄核 談「和」難上難

美伊經過廿一小時的馬拉松談判，美國代表團團長、副總統范斯說，雙方談判結束卻並未達成協議，伊朗拒絕接受美方條件。談判前，范斯說兩周停火是「脆弱的停火」；美國預測市場認為，達成永久和平的機率是一成二。川普在破局後揚言要全面封鎖荷莫茲海峽，實際上美軍僅封鎖船舶進出伊朗港口。

盼教廷站隊 美緣木求魚

美國國防部政策次長柯伯吉，於今年元月約見教廷時任駐美大使皮耶樞機（皮耶樞機屆齡八十，已於今年三月向教宗請辭，現由教廷駐聯合國前常任觀察員卡西亞總主教接任），就教宗良十四世在諸多公開場合譴責美國的言論表示不滿，並「嚴厲訓話」，試圖施壓教廷配合華府立場。知情人士稱，五角大廈一名高層官員表示，美國「擁有想做什麼就做什麼的軍事力量」，並指良十四世「最好站在美方這一邊」；另一名美國官員甚至提及「亞維農教廷」（Avignon Papacy），即十四世紀法國國王扶植「對立教宗」、對抗羅馬教廷的歷史。

看懂鄭麗文的長線布局

十二日北京釋出包含重啟滬閩赴台自由行、農漁產品准入等「十項利多」；只要執政當局不橫加阻攔，低迷的觀光業與基層農漁民，立刻就能迎來久違的活水。當台灣面對這場兩岸破冰的機會之窗，我們需要重新評價鄭麗文先前承受的爭議與壓力。

鄭習會後 朝野需要一場對話

鄭習會引發台灣社會高度關注，有人視為破冰契機，也有人擔憂政治風險。但對多數人民而言，問題其實很簡單：台海會不會更安全？日子能不能更安穩？說到底，台灣社會最真實的共識從來不是對抗，而是和平。

老兵只盼兩岸別打仗

我生於民國廿一年，家鄉江蘇邳縣。三歲時遭土匪劫持，倖免於難；八歲時目睹堂兄亡於日軍槍下，慘狀永生難忘。卅八年時年十七歲隨國軍來台，期間駐防金、馬和澎湖近四十年，其中金門共計十二年之久；參加八二三砲戰、死裡求生；於馬祖又遇共軍砲彈偷襲，穿窗而入，差點粉身碎骨！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。