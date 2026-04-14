聽新聞
0:00 / 0:00

盼教廷站隊 美緣木求魚

聯合報／ 杜筑生／前駐教廷大使（新北市）

美國國防部政策次長柯伯吉，於今年元月約見教廷時任駐美大使皮耶樞機（皮耶樞機屆齡八十，已於今年三月向教宗請辭，現由教廷駐聯合國前常任觀察員卡西亞總主教接任），就教宗良十四世在諸多公開場合譴責美國的言論表示不滿，並「嚴厲訓話」，試圖施壓教廷配合華府立場。知情人士稱，五角大廈一名高層官員表示，美國「擁有想做什麼就做什麼的軍事力量」，並指良十四世「最好站在美方這一邊」；另一名美國官員甚至提及「亞維農教廷」（Avignon Papacy），即十四世紀法國國王扶植「對立教宗」、對抗羅馬教廷的歷史。

上述報導出現後引起各方廣泛議論，義大利「外方傳教會」於十日在其發行的《Asia News》公開予以披露，白宮與五角大廈在同日出面否認，試圖平息風波，教廷發言人則拒絕評論。五角大廈稱相關報導「嚴重誇大且扭曲」，並堅稱會談是「尊重且理性的討論」；白宮則表示，川普政府與梵蒂岡關係「正面」。其實此一內幕消息，係由梵蒂岡官員向外界披露。

美國仗其威勢向他國施壓，乃屢見不鮮之事，但近年來美國在教廷踢到鐵板並非首次。二○二○年九月下旬，美國國務卿龐培歐訪問教廷，要求晉見教宗方濟各被拒；因他在出訪前一星期，為了教廷與中共簽署「延長主教任命協議」公開表示不快，並發文表示教廷與中共繼續接觸，將危及其「道德權威」。

教廷為維護其伸張正義與和平的基本立場及道德權威，不因他國之干預而卻步；對於川普揚言，擬將世界文明古國「打回石器時代」的言論更是無法接受，冀望教廷站邊美國，無疑緣木求魚。至於有關「另立教宗」的言論，更是匪夷所思。

中古世紀天主教會遭遇兩次大危機，第一次在西元一三○五年，教宗克勉五世被法國國王腓力四世逼迫，從羅馬遷居到法國亞維農，長達七十年；第二次是在一三七七年，教宗國瑞十一世從亞維農遷回羅馬後，勢力強大的法國籍樞機主教，竟在亞維農另立教宗、與羅馬教宗對立，為期四十年，為天主教會帶來史無前例的混亂與羞辱。

今日時空迥異，教宗由普世教會樞機主教選出，除非有教宗請辭的例外情形，不可能出現第二位教宗。現任教宗良十四世雖為美國人，但因其長期在秘魯任教牧，及任職教廷主教部長期間表現傑出，受到教會重視，遂被選為教宗。況其兼有秘魯國籍，美國籍身分與其當選教宗並無緊密關聯。良十四世曾任聖奧斯丁修會總會長長達十二年，遍訪世界各地修會、包括中國大陸，見多識廣、謙虛謹慎，豈是輕易受到壓力即告退縮的神長？

美國 法國 教廷 良十四世 梵蒂岡

延伸閱讀

教宗非洲行首站抵阿爾及利亞 將參訪清真寺與紀念碑

教宗良十四世稱無意與川普辯論 將繼續為反戰發聲

教宗展開非洲訪問 籲國際重視人權發展

川普批教宗良14世 斥對犯罪軟弱、外交政策糟糕

相關新聞

讀家觀點／從印度移工爭議看政府失職

印度移工政策再度引發社會高度關注。雖然勞動部長洪申翰鬆口表示，引進與否有兩個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方執行方案能否符合我方的要求，但真能有效「滅火」？

美要伊朗棄核 談「和」難上難

美伊經過廿一小時的馬拉松談判，美國代表團團長、副總統范斯說，雙方談判結束卻並未達成協議，伊朗拒絕接受美方條件。談判前，范斯說兩周停火是「脆弱的停火」；美國預測市場認為，達成永久和平的機率是一成二。川普在破局後揚言要全面封鎖荷莫茲海峽，實際上美軍僅封鎖船舶進出伊朗港口。

盼教廷站隊 美緣木求魚

美國國防部政策次長柯伯吉，於今年元月約見教廷時任駐美大使皮耶樞機（皮耶樞機屆齡八十，已於今年三月向教宗請辭，現由教廷駐聯合國前常任觀察員卡西亞總主教接任），就教宗良十四世在諸多公開場合譴責美國的言論表示不滿，並「嚴厲訓話」，試圖施壓教廷配合華府立場。知情人士稱，五角大廈一名高層官員表示，美國「擁有想做什麼就做什麼的軍事力量」，並指良十四世「最好站在美方這一邊」；另一名美國官員甚至提及「亞維農教廷」（Avignon Papacy），即十四世紀法國國王扶植「對立教宗」、對抗羅馬教廷的歷史。

看懂鄭麗文的長線布局

十二日北京釋出包含重啟滬閩赴台自由行、農漁產品准入等「十項利多」；只要執政當局不橫加阻攔，低迷的觀光業與基層農漁民，立刻就能迎來久違的活水。當台灣面對這場兩岸破冰的機會之窗，我們需要重新評價鄭麗文先前承受的爭議與壓力。

鄭習會後 朝野需要一場對話

鄭習會引發台灣社會高度關注，有人視為破冰契機，也有人擔憂政治風險。但對多數人民而言，問題其實很簡單：台海會不會更安全？日子能不能更安穩？說到底，台灣社會最真實的共識從來不是對抗，而是和平。

老兵只盼兩岸別打仗

我生於民國廿一年，家鄉江蘇邳縣。三歲時遭土匪劫持，倖免於難；八歲時目睹堂兄亡於日軍槍下，慘狀永生難忘。卅八年時年十七歲隨國軍來台，期間駐防金、馬和澎湖近四十年，其中金門共計十二年之久；參加八二三砲戰、死裡求生；於馬祖又遇共軍砲彈偷襲，穿窗而入，差點粉身碎骨！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。