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老兵只盼兩岸別打仗

聯合報／ 張人俊／八二三老兵、金門前縣長（新北市）

我生於民國廿一年，家鄉江蘇邳縣。三歲時遭土匪劫持，倖免於難；八歲時目睹堂兄亡於日軍槍下，慘狀永生難忘。卅八年時年十七歲隨國軍來台，期間駐防金、馬和澎湖近四十年，其中金門共計十二年之久；參加八二三砲戰、死裡求生；於馬祖又遇共軍砲彈偷襲，穿窗而入，差點粉身碎骨！

我們這一代人從小受中華文化薰陶，敬天敬祖講倫理。中華民國在台灣落地生根的歷史，我們的足跡伴隨著斑斑血淚。兩岸雖相隔超過一甲子，但同文同種同根源，到底還是一家人，何苦甘為外人利益驅使而互相為敵？近年來世局動盪，從俄烏戰爭到中東戰火，受苦的永遠是尋常百姓。台灣雖地處戰略要衝，但兩岸絕不能互相殘殺、讓下一代承擔悲劇與惡果。

國民黨主席鄭麗文訪陸會見中共總書記習近平，「和平之旅」是功德一件。我只是個老兵，不懂政治算計，只明白戰爭沒有贏家、和平才有未來。兩岸領導人若能在彼此的堅持中多些體諒、求同存異，才是摒棄私心、以蒼生為念。戰爭殘酷無情，絕非只是書本上的幾行字。如今年過九旬，心中所剩不多的願望，就是希望台灣能家富民樂幸福安康，海峽兩岸絕不能再打仗了！

中共 兩岸 老兵

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老兵只盼兩岸別打仗

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