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鄭習會後 朝野需要一場對話

聯合報／ 陳清雲／立院法制局前局長（新北市）

鄭習會引發台灣社會高度關注，有人視為破冰契機，也有人擔憂政治風險。但對多數人民而言，問題其實很簡單：台海會不會更安全？日子能不能更安穩？說到底，台灣社會最真實的共識從來不是對抗，而是和平。

放眼國際，烏俄戰爭未歇、中東局勢升高，美中競爭持續加劇，全球正走向高風險時代；台灣位處戰略要衝，更承受不起誤判與衝突。當外部壓力不斷升高，兩岸若始終缺乏對話，只剩軍演、恫嚇、口水，風險只會層層堆高。因此，任何有助降低敵意的接觸，都不必先否定。鄭麗文提出「兩岸和平制度化」，此概念或仍待細化，但至少試圖讓和平從口號走向具體。

此次會後，大陸宣布十項對台措施，這些措施以民間交流與經貿往來為主軸，短期內確有助於人流、物流與商機回溫。社會的疑慮卻也不難理解，相關措施有政治前提，顯示交流與政治仍高度連動。回顧過去，觀光、農產、航班政策等，經常隨兩岸氣氛收放；若缺乏制度化保障，再多的利多也只是階段性工具，難以形成長期穩定機制。

關鍵也在北京，若是一邊談和平，一邊卻軍演不斷、機艦繞台不停，則縱使釋出利多亦難以取信台灣人民。要爭取民心，第一步就是降低軍事壓力；減少威嚇，和平才有基礎。同理，台灣內部也不能再讓對立無限升高，當前需要的不只是兩岸對話，更需要朝野對話。賴總統應審慎思考「賴鄭會」，就兩岸政策、國防方向、總預算等重大議題，與在野黨開誠布公溝通；對內先降溫，對外才有穩定空間。

追求和平並不代表放棄防衛，軍購的目的是備戰不求戰，是為了嚇阻而不是挑釁，因此更需要審慎評估與嚴格監督。立法院審查預算、把關軍購，是制度設計也是民主責任；行政權受立法權監督，更是民主國家的基本原則，不能因政治立場而規避、對抗、不執行、不副署，否則民主制度何能正常運作？

另一方面，多數民眾期待的是「國家正常」，而非朝野無止盡僵持；總預算與軍購案若持續延宕，不僅影響施政與國防規畫，也未必有利在野黨於爭取民心。

人民的期待很簡單：不要戰爭、能安心生活。當兩岸出現降溫的可能與機會，實應理性看待而非「本能否定」。唯有降低敵意、放下對立、遵守制度，台灣才能遠離戰爭與對抗。這才是真正的國家利益，也是人民最在乎的福氣。

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