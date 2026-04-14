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看懂鄭麗文的長線布局

聯合報／ 史學勤／文史工作者（台北市）

十二日北京釋出包含重啟滬閩赴台自由行、農漁產品准入等「十項利多」；只要執政當局不橫加阻攔，低迷的觀光業與基層農漁民，立刻就能迎來久違的活水。當台灣面對這場兩岸破冰的機會之窗，我們需要重新評價鄭麗文先前承受的爭議與壓力。

去年十一月，鄭麗文以國民黨主席身分赴馬場町出席左翼白色恐怖秋祭，向政治受難者與家屬致意，表示希望不再有人因政治信仰而犧牲；今年二二八前後她又走進相關紀念活動現場，談和解、和平與歷史責任；本月八日，她再於南京中山陵發表長篇演說，把孫中山、兩岸歷史連結與和平論述接在一起。這條路最困難之處，就在於前幾步幾乎注定不討喜。鄭麗文去年赴馬場町後，民進黨就曾公開重批她「嚴重混淆國家認同」；今年二二八，她的發言也立即引發反駁與爭議。這正說明鄭麗文前段所承受的，是實打實的「政治成本」。

這些動作若單獨來看，很容易被批評為冒進、表演；但若連起來看，輪廓其實很清楚：她不是在作零碎表態，而是一步一步鋪路；那些伴隨爭議、甚至被批評為得不償失的姿態，其實都在為後續路線預留伏筆。我們可以把鄭麗文的行動視為一場精密的長線投資；短線的政治指標，永遠無法衡量長期的戰略布局。

在兩岸官方互信明顯不足的當下，北京若要釋出政策利多，必然以一定程度的政治互信為前提。鄭麗文深知要打破僵局，必須有人先承擔台灣內部的輿論炮火。她先把自己放進最具爭議的位置，承受台灣內部的壓力，再試圖將這些政治成本轉化為北京願意回應的互信訊號。如今這十項民生與經濟措施出現，說明這條路線已開始換來具體成果。

這正是政治布局最現實之處：爭議是前期投入的成本，利多卻是後續回收的成果。這批對台政策最核心的戰略意義，在於它把原本的攻防節奏，反過來壓在執政者身上。可想而知，面對這場攻守反轉，執政者必會祭出「國安審查」、指控「統戰陷阱」或技術性杯葛來進行防堵。但這次，執政黨的「抗中保台」王牌恐難以發揮效果，因為他們要阻擋的不再是抽象的政治口號，而是觀光業實實在在的訂單、農漁民賴以為生的飯碗。當意識形態撞上基層的生存需求，強行阻擋將面臨民眾的反彈。

真正高明的運作，在尚未被看懂之前都像「失誤」。若只憑幾天內的輿論聲量來斷定成敗，很容易把布局誤判為失策。鄭麗文用一場忍辱負重的長線布局，證明了兩岸的死結並非無解。和平與交流的球已經發出，輪到民進黨接受人民檢視，綠營有辦法把這顆球接得漂亮嗎？

國民黨 兩岸 北京 鄭麗文 鄭習會

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