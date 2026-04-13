鄭麗文訪陸成果 綠營如何接招

國民黨主席鄭麗文大陸行，綠營上下從府、院、黨到媒體側翼，一路貶抑壓制、冷嘲熱諷。昨陸方宣布十項促進兩岸交流合作的政策，陸委會當即嚴厲批評，除凸顯氣度狹隘外，更難掩其對鄭此行達致的成果與效應，不無憂懼。

憂懼從何而生？首先，此番鄭登陸成行，對國共雙方而言，時隔十年始再有國民黨主席破冰來訪，此舉本身已具確立以「反台獨」、「九二共識」為交流基礎，重啟國共高層對話平台、建立兩黨制度性、功能性互動機制的重大象徵意涵。

其次，鄭此行正切合時機與呼應民意。如同隨鄭出訪的蘇起分析，民進黨執政十年的品牌，是極可能觸發大災難的「鬥」。而此際鄭率領的國民黨，則強力打出「和」的品牌。對比現今烏克蘭、加薩、伊朗的烽火動盪，此番鄭訪陸目的在追求和平、和解，既內安民心，對外又讓區域乃至全球鬆了一口氣，不必擔心台灣是「下一個」。

如此開創突破，讓國民黨重新拿回兩岸關係話語權，甚至某程度也讓台灣在美中對抗格局中爭取到籌碼。連美國在台協會（ＡＩＴ）亦支持「不設前提」納入台灣各黨派參與的兩岸對話正面來看待。這對於在此方面立場僵固、提不出論述、長期無所作為的民進黨執政當局，無疑形成不小的競爭壓力。

尤其此次國共對話，誠如鄭所形容，這回與大陸領導人習近平會面，將是兩岸「久旱逢甘霖」，雙方當然不會放過這次恢復溝通的大好機會。雖受制於國安法令與無公權力的在野身分，加上為避免影響年底選情考量，原難期待國民黨能主動有大幅作為，但北京當局仍藉「鄭習會」釋放善意、傳達訊息。

具體展現即在對岸甫公布的十項促進兩岸交流合作的政策措施。盤點其範圍，固然不脫各界預期的歡迎農漁產品輸陸、鼓勵台青台企赴陸、鬆綁旅遊禁令等領域，但其隱含意義與實際內容，恐怕未必全然是被綠委吳思瑤諷刺成大陸給鄭當「伴手禮」、協助收買民意的「小恩小惠」。例如准許台灣小額商品、影劇動畫創作輸陸打開市場；金門共用廈門新機場，可紓解當地因濃霧封鎖、航班中斷之苦等。

更舉推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點一事為例，此延續了國共兩黨智庫論壇召開後，陸方隨即宣布開放上海居民赴金、馬旅遊的新政；循此脈絡，此番倘我方同意對接且試辦成功，後續擴大適用至北京、廣州、深圳等同屬一線、消費力強的城市居民，甚至配合已宣布的兩岸空運直航全面正常化，對岸再退一步、全面解除陸團來台限制，讓國內民眾對「鄭習會」成績實質有感，亦不乏想像空間。

何況，此際國內正陷國旅蕭條與巨額觀光逆差困境。屆時若陸方「轉守為攻」，民進黨政府若仍故步自封，或再度用政治因素與程序技術問題拖延解禁，如何滿足回應社會大眾及旅遊業界的殷切期盼？九合一大選開跑，執政黨候選人又如何說服地方選民，這些對台政策僅屬「小恩小惠」？也難怪綠營要酸言酸語了。