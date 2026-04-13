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讀家觀點／孩子你安全嗎？那把保護傘還在嗎？

聯合報／ 蔡美芬／中華民國發展遲緩兒童基金會執行長（台北市）

兒童節前後，許多父母接連面對孩子受害的現實。先後爆發北市某國小棒球隊一名教練與一名隊員，被控對一名學弟隊員霸凌及性虐待；台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，案發後遭收押，檢方第一、二波偵結共六十三名學生受害、第三波偵結又查出十九名被害人，最小僅八歲。

繼之，新北市某私立特教治療診所一名男性治療師，涉利用職務，連續猥褻多名前來就診的學童，家長察覺有異，帶小孩就醫、驗傷並報警遂東窗事發；新北板橋某私立幼兒園爆發不當管教事件，一名大班女童遭陳姓女園長在全班同學面前強行脫掉衣褲，粗暴把衣服拉至頭部扭轉，導致女童身上多處挫傷；台南麻豆二名居家托育人員去年涉施虐六名嬰幼兒，經台南地檢署依妨害幼童發育罪提起公訴。

我們看見多起事件、與事件背後承受巨大衝擊的家庭。當這些經驗往往需由家長主動揭露，甚至在外界關注下才逐漸浮現時，讓人不禁反思，現行兒少保護制度是否仍具即時回應孩子需求的能力？從新北早療診所性侵、幼兒園虐童，到台中教練長期侵害；場域雖異，卻呈現相似問題。不論是發展遲緩或一般兒童，都可能面臨風險。也讓人重新思考，這把兒少保護傘是否仍能發揮作用？

這些事件提醒我們，孩子所處的各類服務環境多半存在權力不對等，並高度仰賴專業人員的判斷。當服務關係具有持續性與信任基礎時，成人往往成為孩子生活中的「重要他人」；一旦缺乏穩定的監督與支持，風險雖未必即時顯現，卻可能在不易察覺中逐步累積。對於尚在發展、表達能力有限的孩子，其經驗也更容易被忽略或延後理解。

從法制面來看，台灣已建立以「兒童及少年福利與權益保障法」為核心的兒少保護制度，並逐步形成跨醫療、教育、社政的支持架構，同時參照「聯合國兒童權利公約」的精神，強調兒童免於各種形式的暴力。然從近期多起事件回顧，制度雖然存在，實際運作上卻有落差；不同場域在風險辨識、通報時點、後續承接上未必一致，也顯示問題不局限於單一體系，而是橫跨不同兒童生活場域的制度課題。

現行訪視與督導多集中於特定機構，而實際服務場域多元，相關檢視與支持機制並不平均。即使在既有體系內，也常面臨人力與運作條件限制，使原有機制未必能穩定落實。這樣的差異，讓家長需在不同服務間自行判斷與調整，也增加不確定性。在教育場域中，校園安全仍多偏重事後處理與通報，對日常互動中的風險辨識及預防，仍有強化空間。

面對這些事件，除了司法與行政處置，更須回到制度本身。如何使訪視與督導更穩定、讓第一線人員獲得支持，並建立前端的風險辨識與預防機制，皆為關鍵。在不影響服務進行的前提下，適度提升空間可視性和家長參與，也有助於提升整體安全。兒童生活橫跨多元場域，若資訊與系統間缺乏連結、各系統之間缺少合作，風險即可能在不同環境中累積、甚至忽略，制度間應彼此承接而非各自運作。在少子化趨勢下守護兒童健康發展，亟需重新檢視並強化安全制度。

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