鄭習會 在國際戰爭陰影下謀和平

美伊談判未有成果，美國副總統范斯表示未能達成共識；伊朗外交部則表示，各方原本就不期待能在單一會談中達成協議。在當前全球局勢高度動盪的背景之下，「鄭習會」格外引人注目。中共總書記習近平與國民黨主席鄭麗文的會面，不僅是暌違十年後國共兩黨最高領導人的再度會談，也是觀察台海未來走向的重要政治訊號。

近年來，世界正進入一個地緣政治衝突加速升高的時代。自俄烏戰爭爆發以來，歐洲安全秩序劇烈震盪；中東衝突再度升溫，全球軍費支出創下冷戰後新高。「避免新的戰爭熱點」已成為國際社會重要共識，台海卻已被國際媒體視為最具潛在風險的區域之一。正因如此，「鄭習會」所釋出的和平訊號，在國際輿論中受到相當關注；多家外媒分析指出，北京透過與台灣在野黨對話，強調和平發展與交流合作，並釋出降低軍事對抗風險的政治訊號。

在會談中，習近平以「中華民族」為核心敘事，強調兩岸同胞血脈相連，並指出「兩岸走到一起的大潮流不會改變」。這種論述固然帶有歷史與文化的象徵意涵，但更重要的是傳達了另一層訊息：北京仍希望以政治對話與和平交流方式處理兩岸關係，而非直接走向軍事衝突。相對而言，鄭麗文的發言則更具制度設計的意味；她提出兩岸應建立「具制度性、可持續性的對話與合作機制」，使和平發展「走向不可逆」，這實與現代國際政治的衝突管理理念接近。

回顧歷史，二戰後的歐洲之所以能從長期的戰場轉變為和平區域，關鍵就在於建立制度化合作架構，例如歐盟的前身「歐洲共同體」。冷戰期間，美蘇之間也透過軍備控制與危機溝通機制，避免衝突升級為全面戰爭。和平從來不是單靠善意維持，而是依靠制度。若以這一思維觀察台海情勢，鄭麗文提出的「制度化和平」概念，實為務實的政治邏輯；亦即在無法立即解決主權分歧的情況下，先建立降低衝突風險的制度安排。

這樣的思路與台灣主流民意並不矛盾，據政大長期民調顯示，多數台灣民眾支持「維持現狀」，在青年族群中也逐漸形成「反戰但不放棄防衛」的價值觀。台灣青年普遍希望避免戰爭，但在遭受軍事攻擊時仍支持防衛行動；這種態度在政治學上稱為「嚇阻和平」，也就是以維持防衛能力來降低戰爭發生的可能性。

台灣社會的主流價值並不是對抗，而是穩定。從更宏觀的國際格局來看，「鄭習會」還具有另一層戰略意義，台海議題勢必是之後「川習會」乃至中美關係的核心之一。然若兩岸之間已存在某種對話機制或邁向和平框架的路徑，那麼中美對話的焦點就可能從軍事對抗轉向衝突管理；兩岸穩定不僅關係台灣安全，也影響全球戰略平衡。歷史經驗告訴我們，改變世界的往往不是戰爭，而是對話；從冷戰時期中美破冰到歐洲整合工程，政治對話常在最緊張的時刻開始。

台海未來雖仍充滿不確定性，但「鄭習會」至少提醒國際社會，在衝突升高的世界裡，仍有人試圖為和平保留空間。和平或許不容易，但若連對話的機會都放棄，戰爭就會成為唯一選項；而這正是全世界乃至兩岸人民最不願看到的結局。