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荷莫茲變局 改寫中東秩序

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授（台北市）

美國副總統范斯率領龐大代表團，在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與伊朗議長卡利巴夫、外長阿拉奇舉行了長達廿一小時的馬拉松談判，卻無功而返。范斯在離開前表示，美方已提出「最終且最佳的方案」，留待德黑蘭表態，但雙方顯然仍未在荷莫茲海峽的通行問題上找到出路。這是自一九七九年伊朗伊斯蘭革命以來，美伊之間層級最高的直接接觸，談判暫時結束仍無定論，卻已足夠清晰地照出整個中東未來幾年的輪廓。

從二月底美以對伊朗聯合開戰，到四月初在巴基斯坦斡旋下達成兩周停火，這場戰爭的走向從一開始就超出了簡單的「勝負」框架。美國和以色列確實對伊朗的軍事基礎設施造成嚴重打擊，飛彈庫存折半、無人機生產能力大倒退，核計畫也受到重創。但伊朗換來的，是一張前所未有的戰略籌碼—荷莫茲海峽。

伊朗的訴求是清楚的，要求對過境船隻收取通行費；換言之，就是把荷莫茲從國際公海變成德黑蘭的「收費站」。美國的底線同樣明確，拒絕接受任何對自由通行的限制，並堅持伊朗必須放棄核武研發，這兩條線幾乎找不到可以交疊的空間。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼早在談判前即指出，「荷莫茲成為伊朗收費站」很可能是這場衝突最終的結局，也是三種情境中「最不糟且最可能」的一個。但問題的癥結在於美國要如何在這個結果下宣稱「勝利」，以及川普政府能否以某種曲折的方式，讓資本市場和國內選民接受這個事實。

資本市場早已給出了答案，美股連漲七日，反映的是一個冷酷的邏輯—只要石油供應不完全中斷，重要的油田和生產設施不被摧毀，金融市場可以接受一種「默許付費」的非正式安排。換句話說，市場可以接受伊朗成為收費者，只要這件事不被寫進正式條約。這給了川普某種有限的政治操作空間，他本人以善變著稱，對海峽收費的態度已多次前後矛盾；有時說「美國可以和伊朗共管並分一杯羹」，有時又強硬警告「他們最好別索費」。這種矛盾本身，其實正是他為未來迂迴退場預留的餘地。

談判至今的最大意義，或許不在於有無達成協議，而在於它點出了未來中東秩序的結構性矛盾。伊朗的軍事潛力雖受重創，但只要荷莫茲海峽一日不能自由通行，它就一日沒有輸，戰略嚇阻力甚至可能比從前更強。美國在軍事上占盡優勢，卻始終無法把戰場上的勝勢轉化為談判桌上的政治成果。正如戰略分析師所言：「伊朗一天沒輸就是贏，美國一天沒贏就是輸」。

兩周的停火窗口仍未關閉，談判是否重啟？范斯留下的「最終方案」伊朗能否接受？都還是未知數。但有一點可以確定，中東的秩序正在發生不可逆的位移；荷莫茲不再只是一條地理意義上的海峽，而是新舊秩序交替的象徵。誰控制了這條航道，誰就掌握了未來中東政治的定義權。而這場主導權爭奪，廿一小時的談判顯然遠遠不夠。

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