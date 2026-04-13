讀懂北京思維 務實因應

在國民黨主席鄭麗文赴陸行程尚未結束之際，大陸就公布涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流、文化交流的十項涉台措施，顯見陸方早有準備。這並非大陸第一次釋出對台紅利，但檢視此次陸方發布的涉台措施，似乎展現相較過去不同的調性。正確解讀陸方思維，是務實因應的第一步。因此，可從幾個層面觀察：

首先，從國際層面來看：在全球地緣政治衝突日漸頻繁且升高的當下，對大陸來說，穩定可控的兩岸關係，不但可以對沖美中角力帶來的外部壓力；更重要的是，穩定的台海關係不但有利其國際話語權的強化，更有助大陸大國和平崛起的形象塑造。特別是由於美國因素，近期各國元首為了避險紛紛赴陸；再加上今年大陸為ＡＰＥＣ主辦國；這些因素都讓北京當局更願意在區域穩定方面扮演更為積極正面的角色。

其次，從兩岸層面來看：台海自二○一六年以來關係持續低盪，二○二二年美國眾議院前議長裴洛西訪台後，關係不但更為緊繃，且雙方敵意螺旋不斷上升，幾乎到了劍拔弩張地步。對北京當局來說，到二○三○年的「十五五」，乃至二○三五年「十六五」基本實現社會主義現代化，是大陸產業升級轉型、經濟華麗轉身的關鍵十年。基於此，北京當局一方面不斷強調，必須持續與美溝通以「管控分歧」；一方面則堅持融合發展的對台政策主軸，目的就是不希望兩岸動盪影響大陸發展。

最後，從兩岸產業層面來看：即使兩岸產業已由競爭轉向競合，但攸關大陸發展、且已列入「十五五規劃」的八大新興戰略產業、九大未來產業，乃至有助製造業優化的十大生產性服務業，台商多仍具有優勢；且在美、歐、日等國基於「去風險化」推動供應鏈從大陸轉出的情勢下，透過強化與台灣產業的合作，不但符合大陸的高質量發展戰略，更有利大陸在日漸升級的美中科技戰過程突圍。因此，即使兩岸關係緊張，北京當局仍積極推動兩岸產業合作；且此次陸方提出的十項涉台措施，亦有一半和產業經濟直接相關。

也就是說，維持區域的穩定、加強兩岸的多層次交流，以及創造兩岸產業的更多合作，不但符合大陸方方面面的利益；更是北京當局此次邀請國民黨主席赴陸、甚至進一步提出涉台措施的主因。

一言以蔽之：此次北京當局的諸般舉措，可以說是陸方釋出希望台海風險能夠降低的重大訊號！

值得一提的是，此次大陸的十項涉台措施中，推動兩岸直航正常化、陸客赴台自由行等「走進台灣」政策雖是一大重點，但由於我政府仍堅持要透過兩岸協商，且仍視其為統戰工具，因此要落實仍存在變數。但包括對台灣的農漁產品、食品、中小企業、影視作品進一步放寬的「引進大陸」，都是操之在陸的政策，其對台灣乃至兩岸經貿將造成怎樣的影響？將是未來觀察重點。

雖然大陸經濟仍面臨許多挑戰，但其內需能量仍相當驚人。去年大陸社會消費品零售總額首次突破五十兆人民幣大關，年增率百分之三點七。隨著「擴內需」政策的發力及國產品牌崛起，大陸未來消費市場、產業話語權若更強化，對台灣將產生更大的磁吸力道。

台灣必須揚棄僵化的意識形態，以理性且務實態度，才能準確掌握陸方涉台措施的真實意涵。只憑片面想像，不但可能產生嚴重誤讀；更可能因此提出錯誤決策，讓機遇變成不必要的風險！