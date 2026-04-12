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走和平之路 民進黨勿羨慕嫉妒恨

聯合報／ 李洵美／自由業（台北市）
國民黨主席鄭麗文會見中共領導人習近平時提到，「台海不讓外力介入」，陸委會副主委梁文傑批評，鄭麗文一再地附和中共，把兩岸問題當作是中國人的內部問題，其實是在有意無意地孤立台灣。記者陳宥菘／攝影
國民黨主席鄭麗文會見中共領導人習近平時提到，「台海不讓外力介入」，陸委會副主委梁文傑批評，鄭麗文一再地附和中共，把兩岸問題當作是中國人的內部問題，其實是在有意無意地孤立台灣。記者陳宥菘／攝影

眾所矚目的鄭習會十日登場，兩人握手的歷史性一刻，讓人內心激動不已，看到期盼已久的曙光，和平的鐘聲已然敲響。但民進黨上至賴總統、卓揆，下至官員、民代，或抹黑抹紅、或酸言酸語，彷彿兩岸交流就有罪，只有對抗才是硬道理。

在當今台海兵凶戰危，世界動盪不安氛圍下，國民黨主席鄭麗文這一趟和平之旅，更顯得彌足珍貴。筆者每天都關心鄭主席在大陸的訪問行程，鄭麗文是一道亮麗的風景，不僅是外表和氣場，她的談吐、穿著、自信、燦笑，都值得稱許。

兩岸如若不交流，一味反中抗中，一條道路走到黑的結果，只會讓台灣走向戰爭的浩劫。看看美以伊戰火下的百姓，滿目斷壁殘垣，無數難民流離失所，家園在一夕之間化為灰燼。母親絕望的眼神、孩子無助的哭喊…宛如人間地獄的場景，戰火下的人民是悲涼痛苦的。

誰都不希望戰爭，和平是所有台灣民眾的心聲。人們所追求的無非是歲月靜好，是採一朵春天的鮮花，是親人回家的笑容，絕不是成為戰死沙場的英雄。戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。古詩云：「醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回？」當性命不保，還談什麼家國情懷？

遠離硝煙是所有人的期盼，和平靠的是不挑釁，是溝通交流，是釋出善意，是避免衝突。美以伊戰爭帶來的不僅是毀滅和絕望，也讓整個世界動盪不安，油價、通膨影響著每個人的日常生活。看看那些戰火下掙扎的生命，我們更應該珍惜眼下的承平歲月。

鄭麗文此行點燃兩岸和平的煙花，避免衝突風險，她在上海參訪洋山港時發表感性談話，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」當歲月靜好，路上走的應該是從容的人們，而不是倉皇躲防空洞的百姓。和平，可以讓一切成為可能；和平，我們不用躲空襲，不會家園破碎。誠如鄭麗文喊話：「一起走這條和平之路吧！」民進黨別再羨慕嫉妒恨了。

大陸 國民黨 兩岸 鄭麗文 鄭習會

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這一回，門是真的開了

天上掉下個機會，誰也沒想到的那一天。話說三界之中，有一條規矩：「海峽風水，七十年一輪迴。」七十年前，兩岸分家，各自搬鍋灶另起爐灶；七十年後，天時悄悄轉了個身。

走和平之路 民進黨勿羨慕嫉妒恨

眾所矚目的鄭習會十日登場，兩人握手的歷史性一刻，讓人內心激動不已，看到期盼已久的曙光，和平的鐘聲已然敲響。但民進黨上至賴總統、卓揆，下至官員、民代，或抹黑抹紅、或酸言酸語，彷彿兩岸交流就有罪，只有對抗才是硬道理。

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國民黨主席鄭麗文與大陸領導人習近平會談，兩人都反覆強調和平的價值。這些話語如同一串和平的樂音，在台海兩岸間迴盪。這樂音，與民進黨製造分裂、引戰對抗的魔音，形成了鮮明對比。兩種聲音都在爭取台灣民意的共鳴，而歷史終將證明，和平的樂音必將壓過引戰的魔音。

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鄭麗文說，她在鄭習會上的談話，不只是說給兩岸聽，也是說給世界聽。

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