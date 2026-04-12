這一回，門是真的開了

天上掉下個機會，誰也沒想到的那一天。話說三界之中，有一條規矩：「海峽風水，七十年一輪迴。」七十年前，兩岸分家，各自搬鍋灶另起爐灶；七十年後，天時悄悄轉了個身。

天時怎麼說？

玉皇大帝在凌霄寶殿翻開值班紀錄本，用玉指一指：「嗯…這個時間點，太白金星，你去安排一下。」太白金星捻著白鬍子，笑瞇瞇下凡：「得令。這次不用騎牛，搭高鐵就行。」

於是乎，國際局勢這鍋粥，剛好在這一年燒得最稠，

美國這根攪棍，攪東得攪西。偏偏就在此時，有一位女子，梳著利落的頭髮，踩著不怕輿論的步伐，收拾行李，準備渡海；她叫鄭麗文。島內有人拉她袖子：「妳去幹嘛？」她微微一笑：「補個天，順便看看牡丹花開了沒。」

地利一開，萬事俱備，東風它來了。古人說：「地利不如人和。」但老實講，地利若不配合，人和也很難看；地利怎麼說？北京城，中南海，那是一個連空氣都比較重的地方。能踏進那扇門的台灣人，屈指可數。

然而這一回，門，開了。不是虛掩，是真的開了；守門的侍衛看了看來人，又看了看名單，點點頭：「請進」。

東風怎麼來的？

說來也巧，這一年兩岸民間早憋壞了，台灣人想去大陸旅遊，大陸人想來台灣看一○一，旅行社老闆夜夜輾轉難眠，廟裡的媽祖香火錢都少了三成；連媽祖娘娘都坐不住了，托夢給兩岸信眾，同一句話：「吵什麼吵，都是我的孩子，有話好好說！」

故事說到這裡，按照慣例，應該出現個大魔王來攪局。

還真的有；島內的砲聲，準時開轟：「賣台」第一砲；「親共」第二砲；「回來要關妳」第三砲；鄭麗文在北京聽到消息，放下茶杯，淡淡道：「喔，才三砲？上次去哪裡訪問，有五砲。」

對面也不平靜；北京城裡，也有人皺眉頭：「她是在野黨，接見了，算什麼？」習近平翻了翻案頭的報告，沉吟片刻，說了一句話，據說這句話，讓在場的人都安靜了：「在野，也是台灣人。」這一句話，轉折之處，大矣。

想當年，大禹治水，他爹鯀用「堵」，九年治水九年失敗；大禹換了一個字：「疏」。洪水乖乖走了。

堵，愈堵愈漲。疏，才是出路。這次鄭習會，某種意義上，就是有人把「堵」字，悄悄換成了「疏」；不轟轟烈烈，但水，開始流動了。

補天一針，千里江山，縫起來的不只是天。女媧補天之後，沒有開記者會，沒有直播，沒有說：「大家掌聲鼓勵鼓勵。」她只是把針線收好，拍拍手上的灰，

鄭習會，也是這樣；沒有簽約，沒有鞭炮，沒有萬人空巷，但有一樣東西，悄悄發生了，兩岸之間，有個人，跨過去了。

天時，給了一個視窗；地利，開了一扇門；人和，來了一個不怕被罵的人。

史書若干年後這樣記載，「某年春，台灣在野黨人鄭某，渡海入京，與大陸領導人習某會談。會談內容，各說各話；但會談本身，已是本身。」

話說會談結束那天，台北某巷口，一位算命先生，支著攤子，搖著卦籤，喃喃自語：「天機不可洩漏…但這一卦，是…」他頓了頓，抬起頭，看了看海峽方向，嘴角帶笑：「上上籤。」

路過的貓，打了個哈欠，繼續睡；海峽的風，輕輕吹過來，帶著一點點鹹味，和一點點，久違的暖意。

天下大事，合久必分，分久必合。這一次，願合字，來得早一些。