星期透視／鄭習會後 海峽吹起和平的風

「丞相，起風了。」

台灣海峽吹起的，是「和平」的風、是溫暖的東風春風。鄭習會，其實是風向改變下的順勢而為。

這場會面，距離二○一六的「洪習會」，已過了近十年。

十年來，台灣海峽吹的不是暖風，是冷風。和平之風為何再起？因為這十年，大陸變了，世界變了，台灣也變了。

十年裡，大陸變了。大陸硬實力增長快速，不只軍事，包括大規模製造、完整供應鏈、機器人、新能源、電動車、人工智慧。大陸軟實力也快速進步，科技應用於服務、治理和民生，影視創作開花結果，數之不盡。

十年裡，世界變了。衝突更多，風險更高。許多自稱世界領袖者，將自身利益放在公共利益與和平之上，在現實前什麼都能被奪取、被交換。

十年裡，台灣也變了。長期對外對抗、對內撕裂，社會付出太多成本。軍費大增，安全感沒跟著增加，戰爭風險更高；衝撞更多，沒有太多突破，十年裡台灣丟了十個邦交國。

愈來愈多人體認到，一味升高對抗，換不到安全、換不來安心，令人疲倦生厭。於是，「以戰止戰」就算是個選項，已被認為是更差、萬不得已才用的選項；「以和謀和」才是更理性、務實、負責任的選擇。

鄭麗文看到了和平東風將起，勇敢踏出重要一步；大陸顯然也掌握風向，明快果決促成鄭習會。剩下許多沒看清風向的人，仍用對抗邏輯，想逆和平的風，把台灣往反方向推。

上次台灣海峽吹起如此強勢的和平之風是二○○五年，距今超過廿年、整整一個世代的連胡會。當年連戰在中山陵發表講話，提到孫中山彌留之際說的那句「和平、奮鬥、救中國」，並喊出兩岸共同努力，「做揚眉吐氣的中華民族」。那時正是台灣被執政的民進黨搞得烏煙瘴氣的時刻，連戰洞察了和平大勢，勇往直前。鄭麗文作為團員，親歷了那場盛會。

今天的台灣，被賴清德的內外對抗搞得更亂。他領導的民進黨，沒看到大陸在變、世界在變、台灣在變，在兩岸政策上犯了兩大錯誤：堅持「中華民國憲法是災難」和「用實力（軍力）換和平」。

但賴總統錯了。中華民國憲法是和平最大資產，不是災難；台灣最佳選項不是對抗，不是「以戰止戰」，而是用兩岸「中華共識」為基礎，和大陸找到「和平共識」。

「中華共識」涵蓋兩岸一中憲法的「法理共識」，兩岸同屬中華文化的「文化共識」，及兩岸同屬中華民族的「民族共識」。蔣渭水在日據時代說的「台灣人明白地是中華民族」，台灣人當然是中華民族的一部分。這都是寶貴「資產」，讓兩岸可能達成「和平共識」。

當年孫中山演講《民族主義》，提到了中國人「忠孝仁愛信義和平」八種道德。說到和平，孫中山說：「中國更有一種極好的道德，是愛和平。現在世界上的國家和民族，只有中國是講和平，外國都是講戰爭」。兩岸若遵循孫中山先生的教誨，在「中華共識」下鞏固「和平共識」，兩岸的長久和平當然可能。兩岸就能在共同「和平」下「奮鬥」，創造包含台灣在內整個「中華民族」的成就和復興，讓兩岸人民過太平日子。

很多人談到鄭習會對未來台灣選舉的影響。廿多年前，連戰先生「和平之旅」結束兩年八個月後，國民黨在立院選舉取得壓倒性勝利，再兩個月後馬英九勝選。歷史能否重演需要很多人的努力，但拿選舉做理由要逆兩岸和平的風，既沒志氣，也是對未來局勢的嚴重誤判。

（作者為世新大學講座教授）