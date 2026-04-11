讀家觀點／和平的樂音壓過引戰的魔音

國民黨主席鄭麗文與大陸領導人習近平會談，兩人都反覆強調和平的價值。這些話語如同一串和平的樂音，在台海兩岸間迴盪。這樂音，與民進黨製造分裂、引戰對抗的魔音，形成了鮮明對比。兩種聲音都在爭取台灣民意的共鳴，而歷史終將證明，和平的樂音必將壓過引戰的魔音。

鄭麗文在國際局勢動盪、台海波濤洶湧的關鍵時刻，不顧民進黨的抹紅、恐嚇與黨內雜音毅然踏上這條和平之路。她在洋山港那句「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」的呼喚，道出了多少台灣民眾的心聲及她的堅定心意。

此次訪問再次證明「九二共識、反對台獨」的政治基礎仍然歷久彌新，仍是當前兩岸關係的定海神針。時隔十年再度由現任黨主席率團訪問，國民黨再度發揮維護台海和平穩定的關鍵作用，也彰顯台灣人能夠擺脫悲情、掌握命運的強大自主性。鄭麗文表示，台灣不應淪為地緣政治的棋子，甚至是棄子，國民黨要在戰爭與和平、毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平、繁榮的機會。這也是檢驗台灣民意的一大考驗。

「九二共識、反對台獨」這八個字，歷史經驗反覆證明，只要堅持這一共同政治基礎，兩岸就可以交流對話，台海就能保持和平穩定；反之，台海就會陷入動盪不安。

鄭麗文此次訪問，正是讓兩岸關係的天平進一步朝和平穩定的方向邁進。她期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，進一步籌畫與建構「具制度性與可持續性的對話與合作機制」，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。習近平總書記在會談中強調願與台灣各政黨團體、社會各界人士一道，加強交流對話，為兩岸謀和平，與鄭主席的和平意願如出一轍。

與國民黨努力奏響和平樂音形成強烈對比的，是民進黨當局持續製造的引戰魔音。民進黨執掌台灣政權近十年來，耽溺在「抗中保台」的魔音裡，渾然不覺地緣政治正在翻轉。他們對國民黨訪陸抹紅奚落，實則暗藏焦慮。因為他們清楚，當國民黨搭上全球平衡外交的大潮，遭民進黨查封的兩岸和平之窗已重新被打開。賴清德政府若繼續故步自封，恐將失去所有迴旋餘地。

當前國際格局正在發生深刻變化。美國對伊朗之戰遇上泥淖，中國已在區域安全事務中展現重要影響力，並在美伊和談過程扮演幕後推手。北京正試圖塑造不同於美國的「穩定型大國」形象。在此背景下，台海議題反而成為展示克制與釋放善意的重要場域。鄭麗文正是運用這一微妙的國際局勢，希望為台海和平開出道路。

鄭麗文引述魯迅名言：「地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」這場「鄭習會」的重要意義，就在於雙方能否共同堆疊善意，暖化兩岸十年冰封僵局，走向和平之路。我們相信，和平的樂音終將壓過引戰的魔音，因為這是歷史的必然，是民心的所向。這才是真正的歷史大勢。畢竟，走和平路的人多了，也便成為路。