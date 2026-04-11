習近平談中華民族 繞不開中華民國

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平昨天會面。大家可能都在看政治風向，但如果我們從語意學的角度分析，會發現一個很有趣的邏輯：習近平愈愛講「中華民族」，其實愈繞不開中華民國。

首先，「中華民族」是中華民國建構出來的政治概念。中華民國立國根基是「三民主義」，其中的民族主義，核心目的就是要把境內各族群團結起來，融合為「中華民族」。因此，是先有了中華民國的立國理想，才有了我們今天所熟悉的「中華民族」政治觀點。

其次，中共現在不斷強調「中華民族偉大復興」，就是借用中華民國創立時的思想遺產。從邏輯上推論：如果你高度認同並頻繁使用這個民族概念，就必須承認它的來源與載體：中華民國。

最後，鄭習會是觀察兩岸政治默認的重要指標，雙方都同意兩岸同屬中華民族，這不只是情感上的交集，更是政治上的默認。因為「中華民族」這棵樹生長在「中華民國」與「三民主義」的土壤之上，只要中共承認這棵樹，就等於間接承認了地下的根，也就是中華民國存在的事實。

總之，不需要把兩岸問題看得太過複雜。中共對「中華民族」的每一次呼喚，無形中也證實了中華民國的歷史價值與現實地位。只要兩岸能認同彼此都是中華民族、都是炎黃子孫，便是對歷史正統與現實存在最直接的交集。