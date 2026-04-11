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兩岸對話 是局勢穩定關鍵

聯合報／ 夏一新／副教授（台北市）

隨著鄭麗文訪陸並與習近平會晤，兩岸關係再度出現對話契機。這場時隔十年的國共高層互動，引發不同評價，但也凸顯：當官方對話長期中斷，兩岸是否仍需維持其他層次的接觸。

回顧過去卅年發展，對話從未完全消失。從一九九三年在新加坡舉行的辜汪會談，到二○○五年的連胡會，再到二○一五年的馬習會，不同形式的接觸在特定條件下，皆曾發揮降低緊張、維持互動的作用。此次鄭習會，正是在這條歷史脈絡中的延續。

觀察這些經驗，在會面之後，兩岸往往出現一段緩和期，言辭收斂，交流逐步擴展，整體互動由對抗轉為接觸。在關鍵時刻，確實發揮了降低風險的功能。

然而，近年官方溝通機制持續受限，使兩岸缺乏穩定互動管道，誤判風險更容易累積。此次由政黨層級推動的接觸，某種程度上填補了當前的空缺，其意義不在於立即解決分歧，而在於避免局勢持續惡化。

值得注意的是，外界預期川習會將於五月中旬登場。在當前美中競合關係升溫之際，台海穩定與否，往往與大國互動節奏密切相關。此時兩岸若能維持基本對話氛圍，對整體區域局勢具有一定穩定作用。

從辜汪會談到今日鄭習會，形式雖有不同，但其共同意義在於：當其他管道受限時，對話始終是避免風險失控的重要機制。

在大國博弈升溫之際，兩岸若仍保有對話能力，本身就是維持局勢穩定的關鍵條件。

川習會 台海 兩岸

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