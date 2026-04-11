鑄牢中華民族共創和平

中共安排鄭習會的日期和兩年前的馬習二會同樣在四月十日，習近平的講話仍以「中華民族共同體」為主軸。習在馬習二會提出了守護中華民族共同家園、共創中華民族綿長福祉、鑄牢中華民族共同體意識和實現中華民族偉大復興的「四個堅定」，今年是中共尊稱為「中國民主革命先行者」的孫中山先生一百六十歲誕辰，習則以「六個共同」和「四個堅持」，「提醒」來訪的鄭麗文，台灣人民「本是」且「需要」促進團結的中華民族一分子，這也是「貴黨」孫總理的遺志。

習近平提到「今年是孫中山先生誕辰一六○周年，振興中華、國家統一是他的畢生追求」，至少在現階段兩岸關係上是向國民黨表達「莫忘初衷」的期許。事實上，中國大陸全國人大今年三月十二日通過《民族團結進步促進法》，習近平在當日即公布，並明令七月一日起施行。三月十二日是孫中山先生逝世紀念日，七月一日則是中共建黨紀念日。可見選定這兩個日期的目的，顯然要凸顯「促進民族團結」是繼承中山先生致力於民族復興和振興中華的遺志。

中山先生在民族主義中主張，中國境內各民族要凝聚成一個稱為「中華民族」的「國族團體」，目的是為避免中國陷於分裂，這也是放棄武昌起義後一度主張「五族共和」的理由。然而，「中華民族」是具有五千年歷史之「中國」的國族團體，所以其特色既是社會學者費孝通所稱的「多元一體」，也是歷史學者許倬雲所言之「我者與他者的轉化與混合」。因此，以「中華民族共同體」來談兩岸關係，可以暫時避開近代主權意義的國家概念。

習近平在「中華民族共同體」為主軸的脈絡下，向鄭麗文提出了包括台灣同胞在內的六個「共同」，即開拓了祖國的遼闊疆域、締造了統一的多民族國家、書寫了輝煌的中國歷史、創造了燦爛的中華文明、培育了偉大的民族精神，及鑄就了國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的信念。同時，他對兩岸關係發展提出了以正確認同促進心靈契合、以和平發展守護共同家園、以交流融合增進民生福祉，及堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興的「四項堅持」。

其實，習的論述繼承中山先生遺志，也與《民族團結進步促進法》的脈絡相同，而該法的根本即是馬習二會提到的「鑄牢中華民族共同體意識」。故此論述對於兩岸關係而言，本質上即是「反對台獨」和「堅持九二共識」的理由。

多數台灣人認同自己是「中華民族」的一分子，如民進黨的前副總統即有此主張，認為可不承認自己是「中國人」，但要認同自己是中華民族。即使兩韓在聯合國中是兩個國家，但兩韓基於同一民族而皆有統一的目標，或許中共已看出「鑄牢中華民族共同體意識」才是和平統一的基礎。