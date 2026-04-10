讀家觀點／OTN是助力還是疊床架屋

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）前副總談判代表顏慧欣病逝後，意外引發各界關注ＯＴＮ的組織定位與功能。平心而論，台灣在經貿談判事務上的工作量及複雜度遠不如美國，因此仿效美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）成立ＯＴＮ的必要性值得檢討。

台灣過去最正式、繁重的一次經貿談判，是一九九○年申請加入關稅暨貿易總協定（ＧＡＴＴ，一九九五年轉型為ＷＴＯ世界貿易組織）後，一直到二○○二年一月一日成為ＷＴＯ會員為止，就既有會員對台提出之各種經貿問題與要求而進行的一系列涉外談判程序。

當時還沒有ＯＴＮ，談判團隊係由當時經濟部次長許柯生擔任團長，團員包括與談判議題有關之各機關代表、法律顧問（前總統蔡英文曾為首席顧問）、翻譯人員，並由貿易局人員擔任隨團幕僚。各議題之主政機關，需就各國關心之議題預擬答覆說詞，並於會談時由團長或各主政機關代表當場回答。

加入ＷＴＯ後，各個協定委員會召開之會議，則簡化為各主政機關派代表出席、駐日內瓦代表處人員協助，這也是一般國家申請加入及加入後之運作模式。

二○○七年徵調部分機關人力成立ＯＴＮ後，台星、台紐協定之談判仍按議題別，由相關主政機關派代表主談、ＯＴＮ人員協助，總主談人則為ＯＴＮ副總談判代表。也就是說，涉及工業產品之進口關稅由經濟部主談，涉及農漁產品之進口管制由農業部主談，涉及食品與醫藥產品之進口措施由衛福部主談，總主談人負責協調整合。

如果沒有ＯＴＮ，既有人員歸建，未來面臨「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）及其他雙邊經貿協定談判，就會回到從前我國申請加入ＷＴＯ階段之模式，由經濟部次長擔任總主談人、貿易署擔任幕僚，個別談判議題仍舊由相關主政機關派代表主談。若個別談判須拉高層級，則總主談人亦可由部長、政務委員擔任；近年來的台美對等關稅談判甚至拉高層級到行政院副院長。

顯然，不論有無ＯＴＮ，重要談判決策還是要呈報府院決定，並與立法院溝通協調；不變的是，各部會核心官員仍是個別議題的談判主力。