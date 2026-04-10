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塑袋之亂 暴露民生備災盲點

聯合報／ 李自強／高雄市全民安全防災教育學會理事長（高雄市）
中東戰事影響石化原料供應，近日國內下游浮現「塑膠袋之亂」。國發會主委葉俊顯9日表示，中油陸續增產乙烯，預估10日起配合生產塑膠袋的廠商就能拿到貨，開始生產5000噸塑膠袋。圖為中油石化事業部前鎮儲運所內「乙烯」儲槽。中央社
中東戰事影響石化原料供應，近日國內下游浮現「塑膠袋之亂」。國發會主委葉俊顯9日表示，中油陸續增產乙烯，預估10日起配合生產塑膠袋的廠商就能拿到貨，開始生產5000噸塑膠袋。圖為中油石化事業部前鎮儲運所內「乙烯」儲槽。中央社

中東地區戰事升溫，影響能源價格更牽動全球石化供應鏈。塑膠袋雖是日常小物，其原料卻來自石油裂解產物。台灣高度仰賴進口石化原料，一旦國際情勢動盪導致供應延遲或減產，市場就可能買不到或變貴了，甚至引發囤積與恐慌。

比物資短缺更值得警惕的，是社會面對供應衝擊時的無序反應。「塑膠袋之亂」反映的不是單一產品問題，而是整體備災意識的不足。從備災角度來看，這是典型的「系統脆弱」現象；當社會高度依賴即時供應模式，卻缺乏基本儲備與替代方案，則任何外部衝擊都可能放大。塑膠袋只是表象，其背後涉及食品包裝、醫療耗材等民生物資，一旦供應鏈斷裂，影響迅速擴散。

面對此類風險，應建立三項核心策略：首先是分散供應來源，降低對單一地區依賴，並建立關鍵原料儲備；其次是推動替代方案，例如可重複使用的材質，減少對一次性產品的依賴；第三是強化全民備災教育，使民眾理解供應鏈風險，建立基本儲備與理性應對的觀念。在家庭層面，重複使用既有的塑膠袋，準備環保袋、保鮮容器與基本生活用品。更重要的是降低對一次性塑膠的依賴，使替代方案成為日常選擇，而非危機時的臨時措施。

「塑膠袋之亂」考驗的不僅是市場機制，更是社會應變能力；真正的備災，是要在平時即建立有序的生活模式。國際局勢不穩，我們更應從這些微小卻關鍵的民生議題中看見潛藏風險、提前布局。

中東 塑膠袋 價格 石油

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