帶著差異對話 鄭麗文談出新平衡

鄭麗文在中山陵的公開談話，不僅具有儀式性的政治意涵，更展現出過去台灣領導人與國民黨高層少見的表述方式。若將其與過往兩岸交流脈絡對照，可說在歷史詮釋與政治語言上皆有突破。

首先，最引人注目的是鄭麗文引用蔣渭水等台灣歷史人物，直面台灣在日本統治時期的處境，將焦點延伸至台灣本土的歷史經驗，特別是被殖民統治下的社會處境與思想掙扎，這在過去是相對敏感、甚至刻意淡化的部分。她不僅是在回顧歷史，更是在回應當代台灣社會民眾的認同結構，不同於以往單純強調「中華民族」的大一統敘事，而是試圖在民族認同與地方經驗之間尋找新的平衡。

這樣的表述隱含兩層重要意義。一是承認兩岸歷史發展的「非對稱性」。台灣在一八九五年至一九四五年間經歷日本統治，其政治、社會與文化軌跡與中國大陸截然不同；中國大陸則歷經內戰與政權更替。鄭麗文以蔣渭水為例，等於將台灣本土歷史正當化為理解當代台灣社會民眾的重要基礎，而非附屬於中國近代史的支線敘事。

二是提出「彼此體諒」的政治語言。她強調兩岸民眾所處環境不同、立場不同，應相互理解。這種說法在兩岸論述中並非全然新穎，但由國民黨高層在大陸正式場合明確表達，仍屬罕見。過去國民黨訪陸多採取較為「求同」的語調，少從差異出發去要求理解；鄭麗文的說法，某種程度將「差異」轉化為對話的前提，而非障礙。

從政治語境來看，鄭麗文的發言也顯示出一種較高程度的「語言自主性」。過去部分國民黨人士在大陸發言時，往往相對保守。鄭麗文此次談話，無論是提及台灣在日本統治下的特殊經驗，或是強調立場差異，都顯示她並未完全依循既有的交流框架，而是嘗試提出更具台灣民眾觀點的敘述。

當然這樣的突破也伴隨風險。一方面，大陸方面是否接受仍有待觀察；另一方面，在台灣內部，也可能被不同政治立場解讀為「過於靠近」或「過於妥協」。然而，從兩岸交流長遠發展來看，若對話始終停留在高度一致的表面共識，而無法觸及真正的歷史與現實差異，實難建立深層互信。

總體而言，鄭麗文在中山陵的談話，其意義在於它開啟了一種新的表述可能：在尊重歷史共同性的同時，也誠實面對差異；在尋求交流的同時，不迴避立場的距離。這種「帶著差異對話」的模式，或許正是未來兩岸關係中更具建設性的方向。