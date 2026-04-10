聽新聞
0:00 / 0:00

促成「良制」更勝「兩制」

聯合報／ 陳長文／海基會首任秘書長兼副董事長（台北市）

國民黨主席鄭麗文率團赴大陸訪問，並前往南京中山陵拜謁國父孫中山先生，提及其創建亞洲首個民主共和國「中華民國」之不易時，更數度哽咽。鄭主席今將與大陸最高領導人習近平總書記會面，乃近年兩岸關係低迷之際，具有象徵意義的破冰之旅。

鄭主席欲以單次會談發揮影響力，可能性有限；然國民黨自金門協議、辜汪會談、連胡會至馬習會之交流，向來謹守九二共識、一中各表、兩岸一家親等基本原則。相較民進黨違憲台獨路線，國民黨在增進兩岸關係上顯然更具優勢。

基此，筆者期盼鄭習會晤更能在九二共識基礎上重新定位兩岸統一的方向。具體的祝福與期盼如下：

一、習總書記裨益台灣地區人民，「良制」優於「兩制」：兩岸自一九四九年分治以來，兄弟登山各有成績。大陸雖曾歷經曲折，然現已是世界第二大經濟體。因此，大陸強調之「一國兩制台灣方案」，可理解為大陸當局欲與台灣人民共享發展成果之善意。

然而，大陸政經發展同時，台灣一方面取得亞洲四小龍成績，另一方面在政治上歷經解嚴、終止動員戡亂之民主轉型，包含一九九六年領導人直選等重大制度變革。台灣地區之民主、法治雖非完美，卻已成為人民ＤＮＡ。

台灣地區多數民意不在「一個中國」之名，而在制度是否足以保障既有生活方式與價值。是以關鍵不在「兩制」，而在是否為兩岸人民可接受之「良制」。動態的「良制」較靜態的「兩制」更具說服力。

二、實踐「良制」，關鍵在憲法司法化：筆者以海基會秘書長身分，曾於一九九一年四月，於台北飛香港轉中國民航飛北京班機上，閱讀到《人民日報》「法制，中國人的新觀念」一文，其中對「憲法是各種法律的媽媽，咱們中國上上下下都得聽她的」一語，心有戚戚。

習近平自就任總書記以來強調「憲法高於一切、憲法的靈魂在於實踐」，依中共憲法，人大常委會固然有憲法解釋權，但這並不影響人民法院於個案判決中大量且具體援引憲法，否則憲法之靈魂難深入人民生活。

反觀台灣地區，即便歷經戒嚴，大法官在改制為憲判字前仍累積八一三號解釋，使憲法得以回應社會變遷，維持規範生命力。即便近期部分憲法判決具爭議，仍屬瑕不掩瑜。

因此，從徒有形式之「法制」，走向上善若水之「法治」，進而臻於「良制」，應為兩岸共同方向，大陸推動憲法司法化，刻不容緩。

三、共促「九二共識」的二點○版「良制一國」，使鄭習會加分。對習總書記而言，此次會面應有助理解：所謂「台獨」及「兩岸互不隸屬」，僅為當前台灣地區執政黨未及四成選民之主張，並非主流民意。兩岸固有制度差異與歷史分歧，但和平與發展始終是最大公約數。

對鄭主席而言，此行除力求穩健、不失分，並表達台灣多數人民無法接受「一國兩制」外，更應傳遞國民黨反對不必要國防採購之立場，並重申若未來重返執政，將以民生福祉與經濟發展為施政核心，爭取人民的支持。

綜上所述，鄭習會欲加分，有賴兩岸共促「九二共識二點○版」之「良制一國」，如此方能凝聚人民信任，降低不必要風險。期待並祝福鄭習會圓滿達成。

北京 民進黨 國民黨 鄭麗文 中華民國 九二共識

延伸閱讀

鄭麗文拜謁中山陵提「中華民國」 盼種下和平的種子

和平之旅 鄭麗文：九二共識歷久彌新

願習近平多所經營台灣人心

大屋頂下／鄭習會的六字潛台詞

相關新聞

塑袋之亂 暴露民生備災盲點

中東地區戰事升溫，影響能源價格更牽動全球石化供應鏈。塑膠袋雖是日常小物，其原料卻來自石油裂解產物。台灣高度仰賴進口石化原料，一旦國際情勢動盪導致供應延遲或減產，市場就可能買不到或變貴了，甚至引發囤積與恐慌。

戰火降溫 體制崩潰風險仍在

近期美以伊衝突似有降溫跡象，然川普一貫反覆多變的決策風格，使局勢仍充滿不確定性，不僅讓盟友難以適從，也使區域國家難以預期未來，實際上風險並未消失，而是被延後甚至累積。

商業化博弈 開創地緣新局

四月八日，美國總統川普公開讚揚北京與伊斯蘭馬巴德在德黑蘭衝突中的調停貢獻，這場春季爆發的伊朗危機迎來了最具戲劇性的轉折；這不僅是一次短暫的停火，更預示著全球權力格局的深刻移轉。在硝煙尚未完全散盡的時刻，一個由中、巴聯合扮演「政治擔保者」角色的新中東秩序，正隨著硝煙的平息而悄然浮現。

讀家觀點／OTN是助力還是疊床架屋

行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）前副總談判代表顏慧欣病逝後，意外引發各界關注ＯＴＮ的組織定位與功能。平心而論，台灣在經貿談判事務上的工作量及複雜度遠不如美國，因此仿效美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）成立ＯＴＮ的必要性值得檢討。

帶著差異對話 鄭麗文談出新平衡

鄭麗文在中山陵的公開談話，不僅具有儀式性的政治意涵，更展現出過去台灣領導人與國民黨高層少見的表述方式。若將其與過往兩岸交流脈絡對照，可說在歷史詮釋與政治語言上皆有突破。

促成「良制」更勝「兩制」

國民黨主席鄭麗文率團赴大陸訪問，並前往南京中山陵拜謁國父孫中山先生，提及其創建亞洲首個民主共和國「中華民國」之不易時，更數度哽咽。鄭主席今將與大陸最高領導人習近平總書記會面，乃近年兩岸關係低迷之際，具有象徵意義的破冰之旅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。