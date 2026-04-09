陸戳破川普「國王的新衣」

川普總統又ＴＡＣＯ（退縮）了。愚人節當天他發表電視演說表示，美國已取得對伊朗戰爭壓倒性勝利，如果三周內伊朗新領導階層拒絕屈服，將被「史詩般炸回石器時代」。怎料，數日後他改口警告伊朗不開放荷莫茲海峽，波斯文明將在昨天遭到徹底毀滅。

正當全世界都在憂慮川普會如何毀滅人類文明前一個半小時，他又在其「真實社群」宣布，在巴基斯坦總理夏立夫斡旋下，美伊雙方及以色列皆同意停火兩周，並開始談判停戰事宜，危機算是暫時按下停止鍵，但能維持多久？外界多持保留態度。與此同時，川普稱伊朗願意接受停火協議，「聽說」是中國在最後一刻出面促成；此除了凸顯出大陸在國際事務上無庸置疑的影響力外，也再次戳破川普的「國王新衣」。

首先，如果川普所謂的勝利屬實，證實去年美軍發動「午夜之錘」的戰果被過度誇大，未能摧毀伊朗核設施，否則無需再次勞師動眾出擊。假設美軍真取得戰局優勢，不用出動百架戰機營救飛行員，大批受困的油輪也早已能逐漸通過荷莫茲海峽，無須川普將其列為談判的條件，連以色列軍方都承認伊朗仍有足夠的飛彈攻擊能力，是最佳的佐證。

其次，川普說原伊朗領導階層已被整鍋端掉，新的領導人是理性的、可協商的，那現在應早已達成初步停火協議，油輪可無害通過荷莫茲海峽，各國的物價不應該上漲。諷刺的是，川普說美國不需要外來的石油，缺油的國家可以向美國購買，但其國內油價卻逐步攀升，實在不合邏輯。川普愚人節演說後，股市下跌、油價上漲、黃金跳水，反映出美國物價「之怒」，即可反證。

再者，川普愚人節舉委內瑞拉的例子更是笑話一則，他認為所有不聽話的國家，都能依委國模式比照處理，反映出他狂妄的一面。委國總統馬杜洛被捉拿至紐約受審後，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）任臨時總統主政，但該國石油產業及金礦則由美國企業掌控，委國高層早已被中情局（ＣＩＡ）等機構收買殆盡，以至於逮捕馬杜洛的過程中古巴保鑣的傷亡最多。

日前，美國甚至解除對羅德里格斯的制裁，政權仍由查維斯（已故獨裁者）主義者把持，諾貝爾和平獎得主馬查多無法自由活動，即再次印證委國高層已被收買的事實。如果伊朗高層亦是如此，美伊戰事早已底定，就不用川普至今還須出面自圓其說，掩耳盜鈴般的自我安慰。且川普已不再強調要推翻伊朗神權體制，而是要一個可以「理性對談」的神權政權，完全違反美國的立國精神與憲法原則。

川普對美伊戰爭的談話，世人都看在眼裡哭在心裡，因為連他都知道那是「國王的新衣」，只是戳破又有何用？他自以為是，為自家謀私利的無厘頭政策，現在又想藉荷莫茲海峽賺大錢，各國政要早已點滴在心頭，反而給予北京有能力調解國際戰火的舞台，川普可謂得不償失。最後，為防範台灣未來出現一位如同川普般瘋狂的總統，應該思考將總統制改為內閣制才是上策。