文化認同 才是兩岸融合最深層、持久力量 以書同文 迎和平未來

國民黨主席鄭麗文七日已經抵達大陸，為兩岸十年僵局展開破冰之旅。此次國共兩黨主席再次會面，不應僅有政治層面的接觸，更應思考為中華民族在文化深層領域尋求突破的歷史契機。

兩岸同胞雖血脈相連，然而長期的分治造成了社會制度與生活方式的差異。要在這種差異中尋求最大公約數，政治談判往往陷入死胡同，唯有靠相同的「文化」方能化解心結。在文化融合的進程中，「文字先行」則是重中之重。文字不僅是溝通的工具，更是文明的載體。大陸領導人習近平若能展現魄力，宣布以傳統繁體字作為兩岸共同文字，體現對五千年文化傳承負責的最高誠意，方有助於實現「書同文」，進而達成兩岸融合的可能。

兩岸關係僵局的本質，並不在於爭議誰統一誰、誰又讓利多少、軍機又繞了幾圈，這種過度聚焦經濟讓利或軍事威懾，無法解決兩岸的分歧。當前台灣社會在政黨政治操作之下，出現了文化認同斷裂狀況，製作再精良的影視作品也無法彌補。文化認同才是最深層、最持久的力量。

「文化先行」的意義在於，它能超越政黨私利，直抵兩岸同胞共同的靈魂深處。文化存於節慶、信仰、價值觀與日常語言之中，通過文化融合，可以消弭政治歧見帶來的敵意，建立兩岸一家的心靈歸屬。

而在文化要素中，文字的影響力才是最為直接且深遠。文字是國魂、文化是根脈，「文化融合、文字先行」是歷史的邏輯。文字是思想的邊界，更是情感的載體。中國五千年文明，精髓皆封裝在繁體字之中。從甲骨文、金文、大篆、小篆、隸書，到現今的楷書，記錄了中華民族的智慧結晶，也是今人解讀古籍、理解祖先思想的重要來源。繁體字的結構平衡，筆畫起伏，展現出較簡體字更完整的藝術性。中共當年發想的簡體字，造成大陸現代年輕人無法理解生活隨處可見的古代字畫和匾額，早已有許多學者提出改革的呼籲，自不贅言。

衡諸歷史上每一次的大一統，無不伴隨著「書同文」的軌跡。無論方言如何多樣，只要文字統一，思想就能對接，國家就能在文化上實現真正的統合。

所以「書同文」才是統一的前提，兩岸若能實現文字的統一，則在教科書、媒體傳播、法律法規、學術交流上將再無障礙。這種無聲的融合將比任何政治口號都更有力量。先實現「文字統一」，才能在潛移默化中培養出統一的民族觀。

長期以來，部分台灣民眾擔心統一即意味著被「大陸化」。若北京主動提出回歸繁體字，這不僅是對台灣現有生活方式的尊重，更是大陸向傳統文化回歸的姿態。這展現了北京不是要「吃掉」台灣，而是要與台灣共同守護中華民族的文化根脈。

吾人並不否定簡體字在掃除文盲、普及教育的歷史階段性功能。然而，隨著科技進步，輸入法的普及已解決了繁體字書寫難的問題。習近平若能在此次與鄭麗文會面時主動提出「書同文」的戰略藍圖，將繁體字重新定位為全體中國人的共同文字，重新定義兩岸對話的語境，從權力與主權的對抗，轉向文化與文明的對話。政治整合不再是強制推進的結果，而是文化共識自然演化的可能。

當兩岸同胞共同書寫那傳承了五千年的方塊字時，書同文、心相通；唯有如此，兩岸才能在共同的文化根基上，迎接和平的未來。