憲法現狀 維持台海安全最可行

中華民國憲法自一九四七年施行，法理架構涵蓋大陸與台灣；一九四九年政府遷台後，實際治權限於台灣，逐步形成「法理主權延續、現實治權分立」，構成今日所稱的「憲法現狀」。

過去七十餘年，台灣正是在此一制度與國際環境交互作用之下，完成民主轉型，並在經濟與科技領域取得顯著成就。這顯示，憲法現狀提供了一種能承載歷史延續與制度發展的穩定制度架構。

此一架構，呼應台灣社會的幾項核心期待：維持既有制度與生活方式；確保安全並支撐發展；降低誤判風險，避免衝突升高。

「憲法現狀」也是當前選項中，美中台的公約數，台灣歷經多次修憲與釋憲，均在此架構內進行，且修憲門檻極高，反映內部高度民意基礎。

二○○八至二○一六年間，兩岸簽署廿三項協議，顯示北京接受此治理現實的互動；美國則長期主張維持現狀、不支持台灣獨立，並透過實質關係與安全承諾維持區域穩定。三方雖各有不同的法律立場與政治敘事，但在實務運作上，長期圍繞並依賴此一架構展開互動，形成一種「不完全承認、但持續運作」的穩定結構：

其運作邏輯，在於由「求同存異」走向「制度化互動」。一九七二年上海公報確立「同意有不同意」的處理方式，在「大陸的一個中國原則」與「美國的一個中國政策」之間，雙方求同存異。相似邏輯亦體現在大陸所稱「台灣方面有關之規定及文件」與台灣基於「中華民國憲法的一個中國」的憲法現狀的兩岸互動。

一九七八年底，大陸推動改革開放並與美國建交後，對台政策戰略調整，軍事上，由「解放台灣」轉向「和平統一、但不放棄使用武力」。

在國際參與方面，兩岸亦逐步由對抗走向制度化互動。早期「漢賊不兩立」的零和競爭，逐漸轉變為以「治權」為基礎的務實參與模式。一九八一年「奧會模式」建立了兩岸在民間國際組織並存參加的通則；一九八六年大陸加入亞洲開發銀行，形成雙方兩岸均參加政府間國際組織的先例，其後並延伸至ＡＰＥＣ與ＷＴＯ等多邊場域。

二○○八至二○一六年間，兩岸關係進一步制度化發展。雙方共簽署廿三項事務性協議，建立事務性機構的直接聯繫機制及互稱官銜。在國際空間方面，台灣廿二個邦交國維持穩定（僅甘比亞一國例外）；同時，台灣曾以受邀身分參與世界衛生大會（ＷＨＡ），以特邀貴賓身分出席國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會。

實證顯示，當維持既有制度時，兩岸關係相對穩定，國際空間較易拓展，外部信任亦較易累積；反之，二○一六年之後，隨著互動基礎出現變化，加上美中競爭升高，緊張情勢明顯上升，台海中線默契不再、軍事壓力持續增加，並接連失去十個邦交國，亦無法參與ＷＨＡ等國際機制。

透過歷史與實證對比，「憲法現狀」是一能夠降低衝突風險、支撐發展、並為各方所實際依賴的制度性穩定架構，是維持台海安全與發展的最可行路徑。